В Подмосковье произошел мощный пожар

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В подмосковном Подольске произошел крупный пожар, передает Telegram-канал Shot.
По словам местных жителей, до этого в городе произошел взрыв. Отмечается, что дым от пожара виден на несколько километров. По предварительным данным, огонь охватил склад с техническими и медицинскими газовыми баллонами. Причина пожара до сих пор неизвестна, и на место происшествия прибыли пожарные.
Ранее сообщалось о пожаре в селе Гридино в Карелии. Он начался в результате падения опоры электропередач из-за порывов ветра. Никто из жителей не пострадал, но были повреждены десятки зданий.
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Александр Климов