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В Подмосковье произошел мощный пожар

В Подольске произошло возгорание на складе газовых баллонов
26 мая 2024, 01:31
Фото: iStock/Kara Capaldo

Фото: iStock/Kara Capaldo

В подмосковном Подольске произошел крупный пожар, передает Telegram-канал Shot.


По словам местных жителей, до этого в городе произошел взрыв. Отмечается, что дым от пожара виден на несколько километров. По предварительным данным, огонь охватил склад с техническими и медицинскими газовыми баллонами. Причина пожара до сих пор неизвестна, и на место происшествия прибыли пожарные.

Ранее сообщалось о пожаре в селе Гридино в Карелии. Он начался в результате падения опоры электропередач из-за порывов ветра. Никто из жителей не пострадал, но были повреждены десятки зданий.

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#подмосковье
#подольск
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#взрыв
В Южно-Китайском море обнаружили легендарную подлодку ВМС США
26 мая 2024, 01:51

Фото: iStock/Michael Stifter

В Южно-Китайском море была обнаружена одна из легендарных подводных лодок ВМС США времен Второй Мировой войны. Передает отдел археологии Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC), сообщает Business Insider.
Речь идет о подводной лодке USS Harder, затонувшей в 1944 году. Она была найдена на глубине около 1140 метров у японского острова Окинава. За исключением боевой рубки, корабль в основном цел.

Субмарина была обнаружена участниками проекта Lost 52, которые искали и увековечили память обо всех 52 американских подводных лодках, затонувших во время войны. Для поиска и фотографирования использовались продукты современной подводной роботоетхники.

Ранее у берегов Сахалина была сфотографирована затонувшая американская подводная лодка Wahoo. Специалисты Русского географического общества вместе с представителями общественности фонда «Люди мира» погрузились на дно пролива Лаперуза, где ранее была обнаружена затонувшая американская подводная лодка Wahoo.

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#япония
#археология
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Гладков сообщил о пострадавших после обстрела ВСУ
Гладков: в результате обстрела ВСУ пострадали четыре человека
26 мая 2024, 01:07

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В результате обстрела Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) четыре человека получили ранения, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что у двоих мужчин черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как тяжелое. Женщина также была ранена, у нее осколочные ранения нижней левой конечности.

«Еще один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу», – написал Гладков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что действующая ПВО уничтожила в Белгородской области противокорабельную ракету «Нептун» и 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

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#пво
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#украина
#губернатор
#вячеслав гладков
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Задержанную в Амстердаме Ники Минаж отпустили из полиции
26 мая 2024, 00:57

Фото: iStock/artolympic

Нидерландская полиция освободила тринидадскую певицу и рэпершу Онику Таню Мараж, известную под псевдонимом Ники Минаж, которая ранее была задержана в аэропорту Амстердама, передает телеканал Sky News.
Уточняется, что после уплаты штрафа правоохранительные органы отпустили артистку около 21:00 по местному времени. Сумма штрафа не раскрывается.

Ранее в сети было опубликовано видео задержания Никки Минаж. Сообщалось, что у певицы обнаружили легкие наркотики в аэропорту Амстердама. Позже Минаж пожаловалась, что полиция помешала ей провести выступление в Нидерландах, и обыскала ее вещи.

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#штраф
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Украина выпустила 29 снарядов Vampire по Белгородской области
25 мая 2024, 23:53

Фото: iStock/vadimrysev

В ходе выполнения задачи система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила противокорабельную ракету «Нептун» и 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО)RM-70 Vamprie в Белгородской области. Об этом говорится в Telegraь-канале Министерства обороны Российской Федерации.
В ведомстве заявило, что Украина выпустила снаряды и ракеты около 22:30 по московскому времени.

В ночь на 25 мая в Белгороде прогремело не менее 20 взрывов. В городе и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности.

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#рсзо
#украина
#белгородская область
#ракетная опасность
#снаряд
#пво
#всу
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В Курске водитель иномарки сбил ребёнка и взрослого, после чего врезался в дом
25 мая 2024, 22:38

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Курске водитель автомобиля Mercedes сбил ребёнка и взрослого на тротуаре, а затем врезался в жилой многоэтажный дом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла в районе 19:00 мск. 22-летний водитель ехал на большой скорости по улице и, вероятно, не справившись с управлением, врезался в дорожный знак. Автомобиль отбросило на тротуар, где в этот момент проходили ребёнок и взрослый человек. Сбив их, он влетел в фасад многоэтажного жилого дома.

Ребёнок с множественными травмами был доставлен в больницу.

Полиция займётся выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Местные жители сообщили изданию, что водитель на этой машине часто дрифтует на дорогах города, не соблюдает ПДД. По их словам, накануне он чуть не сбил пешеходов на одной из улиц Курска.

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#курская область
#дтп
#автомобиль
#авария
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В Челябинске молодые люди устроили драку со стрельбой из-за девушки
25 мая 2024, 19:58

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Челябинске группа молодых людей устроила драку со стрельбой. Причиной конфликта могла стать девушка, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как парни дерутся, а на фоне слышны звуки выстрелов.

Начальник управления полиции взял выяснение обстоятельств инцидента под собственный контроль. Все участники драки установлены и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.

Отмечается, что в результате перестрелки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, в результате чего один из них получил ранения. Сотрудники Росгвардии нейтрализовали его в квартире, где он забаррикадировался после совершения преступления.

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#челябинск
#стрельба
#драка
#полиция
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Три человека погибли при столкновении двух мотоциклов в Татарстане
25 мая 2024, 19:47

Фото: iStock/Osobystist

Два мотоцикла BMW столкнулись около Иннополиса в Татарстане. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Отмечается, что в результате аварии погибли оба водителя, а также пассажирка одного из мотоциклов.

После ДТП прокуратура организовала проверку. Ведомство проверит соблюдение требований безопасности движения по трассе.

Исполняющая обязанности прокуратора Верхнеуслонского района Алсу Данилова выехала на место происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погиб российский триатлонист Игорь Сысоев. Федерация триатлона России выразила соболезнования родственникам и близким спортсмена, отметив, что он был выдающимся профессионалом.

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#дтп
#мотоцикл
#татарстан
#погибший
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В российском регионе из-за украинского обстрела погибли два человека
Гладков: после обстрела ВСУ в поселке Октябрьский погибли мужчина и женщина
25 мая 2024, 19:21

Фото: iStock/RamonCast

ВСУ нанесли удар по поселку Белгородского района с применением РСЗО. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки два человека погибли.

Жертвами ВСУ оказались мужчина и женщина. Они получили ранения, несовместимые с жизнью, уточнил губернатор.

Также есть пострадавшие, в том числе ребенок. Все они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается помощь.

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Стрелок, открывший огонь по полицейским в Петербурге, нейтрализован в ходе штурма
25 мая 2024, 18:48

Фото: iStock/???? ??????

Сотрудники Росгвардии штурмом взяли квартиру в Санкт-Петербурге, где раннее забаррикадировался стрелок. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, мужчина вел стрельбу по правоохранителям в течение нескольких часов.

Сообщается, что уроженец Чечни Лечи Алханов неоднократно лечился у психиатра.

Напомним, мужчина сначала устроил стрельбу в магазине Санкт-Петербурга, а затем забаррикадировался в своей квартире, откуда продолжил вести огонь. По данным СМИ, он взял в заложницы свою жену и угрожал ей расправой.

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