В России с осени можно будет делать МРТ без назначения врача
Проведение магнитно-резонансных исследований с 1 сентября станет доступно россиянам без назначения лечащего врача. Об этом говорится в соответствующем документе Министерства здравоохранения России, передает РИА Новости.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) создаёт детализированные снимки внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы. Этот метод диагностики не предполагает использования ионизирующего излучения, что делает его безопасным для пациента. Уточняется, что действие документа продлится до 1 сентября 2032 года.
До этого председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин сообщил, что в базовую программу ОМС вошли более 10 новых методов лечения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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