ЦАХАЛ сообщила об ударе по школе в Газе

Фото: istockphoto/butenkow
Израильские ВВС нанесли удар по школе в секторе Газа, которая, как считается, является штаб-квартирой палестинского движения ХАМАС. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об этом на своем канале в Telegram.
«Некоторое время назад по указанию разведки Армии обороны Израиля и Исламской Республики Израиль израильские ВВС нанесли точный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре, который был встроен в комплекс, ранее служивший школой “Салах ад-Дин” в городе Газа», – заявили в ЦАХАЛ.
Предположительно, командный центр использовался для планирования нападений на Израиль. Армия также сообщила об использовании высокоточных боеприпасов и обвинила ХАМАС в «систематическом злоупотреблении гражданской инфраструктурой в нарушение международного права».
Ранее израильские военные заявили, что объект штаба Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) по ошибке был атакован Израилем. В ЦАХАЛ подчеркнули, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН было приказано найти укрытие и оставаться там.
Читайте также:
ЦАХАЛ ударила по финансовым зданиям «Хезболлы»
ХАМАС будет держать в тайне кандидатуру нового лидера движения
Стало известно, как погиб руководитель ХАМАС Синвар
Александр Климов