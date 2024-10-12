ЦАХАЛ зафиксировала воздушную цель над Красным морем

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила подозрительную воздушную цель над Красным морем, но она не достигла израильской территории. Эту информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии.
Отмечается, что воздушная цель приближалась к израильской территории со стороны Красного моря. Инцидент удалось разрешить.
По информации СМИ, в субботу, 12 октября, проиранские ополченцы в Ираке сообщили об ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по целям в израильском Эйлате на Красном море.
До этого Армия обороны Израиля расширила северную границу страны. По словам израильских военных, доступ в этот район в настоящее время строго запрещен.
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«Цель не проникла на территорию Израиля», – сообщается в публикации.
По информации СМИ, в субботу, 12 октября, проиранские ополченцы в Ираке сообщили об ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по целям в израильском Эйлате на Красном море.
До этого Армия обороны Израиля расширила северную границу страны. По словам израильских военных, доступ в этот район в настоящее время строго запрещен.
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Александр Климов