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ЦАХАЛ зафиксировала воздушную цель над Красным морем

12 октября 2024, 23:53
Фото: istockphoto/butenkow

Фото: istockphoto/butenkow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила подозрительную воздушную цель над Красным морем, но она не достигла израильской территории. Эту информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии.
Отмечается, что воздушная цель приближалась к израильской территории со стороны Красного моря. Инцидент удалось разрешить.

«Цель не проникла на территорию Израиля», – сообщается в публикации.



По информации СМИ, в субботу, 12 октября, проиранские ополченцы в Ираке сообщили об ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по целям в израильском Эйлате на Красном море.

До этого Армия обороны Израиля расширила северную границу страны. По словам израильских военных, доступ в этот район в настоящее время строго запрещен.

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В Киеве военкомы организовали облаву на АЗС
«Страна.ua»: военкомы и полицейские организовали облаву на АЗС в Киеве
12 октября 2024, 23:05

Фото: iStock/Silent_GOS

Представители военного комиссариата и полицейские организовали облаву военнобязанных мужчин на одной из автозаправочных станций в Киеве. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале издания «Страна.ua».
«Военкомы проверяют документы на АЗС Socar в Киеве. С ними действует полиция», – сообщается в публикации издания.

Согласно данным, облавы военкомов начались в пятницу, 11 октября.

До этого сотрудники территориального центра комплектования в Черкассах устроили облаву на концерте комика Антона Тимошенко. В фойе здания военкомы проверяли документы у зрителей.

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#украина
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Во «ВкусВилл» опровергли информацию о массовом отравлении, но зефир из продажи изъяли
Компания «ВкусВилл» опровергла сообщения о массовом отравлении зефиром
12 октября 2024, 21:54

Фото: istockphoto/ruzanna

Компания «ВкусВилл» опровергла информацию о массовом отравлении от зефира «Классический». Слухи о зефире не соответствуют действительности, сообщила 12 октября в Telegram-канале.
По данным компании, за последние четыре месяца проверили все обращения покупателей, и доля жалоб на качество продукта составила менее 0,3% от общего числа продаж. Всего поступило 32 обращения.

Во «ВкусВилле» отметили, что в составе зефира присутствует заменитель сахара — мальтит. Это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении может оказать слабительное действие.
«Информация об этом указана на упаковке и в описании товара на сайте и в приложении», — пишет компания.

По заявлению компании, продукт прошел плановые лабораторные проверки, подтвердившие его безопасность. Для обеспечения уверенности исходные данные отправили на внеплановые исследования.

Тем не менее из-за недовольства покупателей решили временно приостановить продажу зефира на мальтите, убрав его из онлайн-заказов и прекратили закупки в магазинах до получения результатов анализов.

О массовом отравлении зефиром от компании «ВкусВилл» накануне заявил канал Mash со ссылкой на обращение пользователей. Сообщалось, что на боли в животе и тошноту жалуются сотни людей.

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«Лекарства не помогают»: о массовом отравлении зефиром из «ВкусВилла» сообщают пользователи
Mash: Сотни людей заявили о масссовом отравлении зефиром из «ВкусВилла»
12 октября 2024, 20:23

Фото: istockphoto/LARISA DUKA

Сотни людей пожаловались на сильное отравление зефиром «Классический» в магазине «ВкусВилл». После его употребления у них возникли боли в животе, диарея и тошнота. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Пострадавшие отправили в магазин жалобу, на что получили ответ с соболезнованиями и рекомендацию обратиться к врачу, сообщает канал «Mash». В конце письма представители «ВкусВилла» заявили о хорошем качестве своей продукции.

Пользователи пишут, что даже лекарства не помогают унять боль. Многие предполагают, что причиной отравления стал мальтит — спирт, получаемый из крахмала, который используется в качестве сахарозаменителя. Это вещество может выступить как слабительное. Оно не рекомендуется детям, подросткам и беременным.

Что на самом деле стало причиной массового отравления, установит экспертиза.

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В Москве обрушился котлован новостройки, под завалами находятся люди
Двое рабочих оказались под завалом после обрушения котлована в Москве
12 октября 2024, 20:08

Фото: Прокуратура города Москвы

Двое рабочих оказались под завалами после обрушения котлована новостройки в Москве. Об этом экстренные службы сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что обрушение котлована произошло в новостройке на Косинской улице в столичном районе Вешняки.

В настоящее время проводятся поисковые работы. На месте работают экстренные службы и кинологи. По предварительной версии, под завалами находятся двое рабочих.

По последним данным от прокуратуры Москвы оказавшийся под завалами рабочий погиб. Тело мужчины 1992 года рождения уже удалось достать. Судьба второго мужчины пока неизвестна. Ведомство контролирует ход поисковых мероприятий.

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Кадыров сделал заявление по взрыву на АЗС в Грозном
Кадыров: всех виновных во взрыве на АЗС в Грозном привлекут к ответственности
12 октября 2024, 19:41

Фото: МЧС России

Всех, кто виновен во взрыве на газовой АЗС в Грозном, привлекут к ответственности по закону. Об этом сообщил 12 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
«Ситуация находится под моим личным контролем. <…> Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — написал Кадыров.

Также глава Чечни отметил, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По официальным данным властей, на АЗС взорвалась цистерна с газом. Погибли двое детей и двое взрослых.
«Я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Да смилостивится Всевышний Аллах над ними!» — добавил Рамзан Кадыров

Взрыв на АЗС в Чечне в субботу 12 октября прогремел в Байсангуровском районе города Грозного. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК — нарушение правил безопасности при оказании услуг.

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#чечня
#грозный
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Дагестан предложил помощь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном
Меликов: Дагестан готов помочь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном
12 октября 2024, 19:37

Фото: МЧС России

Дагестан готов оказать всю необходимую помощь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном. Об этом в своём Telegram-канале написал глава республики Сергей Меликов.
Он от имени всего дагестанского народа выразил глубокие соболезнования семьям погибших при взрыве, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

После он заявил о готовности руководства республики оказать требуемую помощь.

Ранее МЧС России сообщало, что в Грозном на одной из автозаправочных станций взорвалась цистерна с газом, после чего вспыхнул пожар. По последним сведениям, погибли четыре человека, в числе которых двое детей. Глава Чечни Рамзан Кадыров взял данное дело под личный контроль и пообещал привлечь к ответственности всех виновных.

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#мчс
#дагестан
#чечня
#пожар
#взрыв
#азс
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Блогеру Мише Литвину грозит 15 суток за хулиганство
Блогер Литвин и рэпер Баста подрались на стадионе на футбольном матче
12 октября 2024, 18:59

Фото: istockphoto/FotografieLink

Блогера Михаила Литвина задержали за нападение на футбольного болельщика. Это произошло во время матча Медиалиги, в котором его команда Lit Energy играла с футболистами СКА из Ростова-на-Дону.
Со стадиона блогера вывели сразу, сообщает телеграм-канал Mash. На него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ после конфликта с 44-летним фанатом ростовчан Сергеем Плыниным. Последний также доставлен в отдел полиции. Он позволял себе в адрес Миши кричалку, которая ставила под сомнение сексуальную ориентацию блогера, за что получил по лицу.

То, что известного авто-блогера быстро эвакуировали со стадиона, пусть и в отдел полиции, возможно, уберегло его от серьёзных неприятностей. Дело в том, что Плынин, которого он ударил, носит прозвище Маугли и известен как один из лидеров легендарной околофутбольной группировки болельщиков ЦСКА «Ярославка». Он до сих пор считается одним из самых крутых и жёстких бойцов среди фанатов, несмотря на возраст.

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Причину взрыва на АЗС в Грозном назвали правоохранительные органы
ТАСС: взрыв на АЗС в Грозном произошел из-за нарушения техники безопасности
12 октября 2024, 18:59

Фото: МЧС России

Предварительной причиной взрыва на заправке в Грозном стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива. Об этом сообщили оперативные службы вечером 12 октября.
«Была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», — цитирует собственный источник ТАСС.

Уточняется, что речь идет об автогазозаправочной станции. Специалисты продолжают анализировать причины взрыва.

Взрыва на АЗС в Грозном 12 октября прогремел после 15:00. Погибли четыре человека, включая двоих детей. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших.
«Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — заявил Кадыров.

По данным МЧС России, площадь пожара составила 900 квадратных метров. Местный следком возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.

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Владельцем АЗС в Грозном, где произошел взрыв, оказался местный бизнесмен
Shot: СК ищет владельца взорвавшейся АЗС в Грозном Салмана
12 октября 2024, 18:00

Фото: МЧС России

Владельцем заправки в Грозном, на которой произошел взрыв, является местный 48-летний предприниматель Салман М. Об этом сообщил канал Shot.
По данным источника, Салман руководит не только АЗС «Лидер» в Чечне, но и тремя медицинскими компаниями, а также является совладельцем коммунального предприятия. Кроме того, он занимает должность генерального директора риэлторской компании.

На месте взрыва в чеченской столице продолжают работать следователи. Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение Салмана.

Взрыв на АЗС в Грозном 12 октября унес жизни четырех человек, среди которых двое детей. Как сообщает республиканское МЧС, за заправке взорвалась цистерна с газом.

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