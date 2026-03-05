Лишивший девочку части пальца квест проверит прокуратура
Прокуратура Центрального административного округа Краснодара намеревается проверить сообщения СМИ о травмировании несовершеннолетней в одном из городских квест-центров. Об этом пишет РИА Новости.
По данным Kub Mash, инцидент произошёл в день рождения 16-летней девушки. Дверью ей травмировало палец — оторвало часть фаланги. Утверждается, что организаторы при этом не остановили игру.
В прокуратуре сообщили, что дадут оценку соблюдению законодательства в работе индивидуального предпринимателя, который оказывает услуги по проведению квестов и организации отдыха. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю РИА Новости подтвердили, что из больницы в полицию Краснодара поступила информация о девушке с травмой.
По факту происшествия проводится проверка.
