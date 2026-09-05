Цех по металлообработке вспыхнул в Хабаровском крае
В селе Ильинка Хабаровского края произошёл пожар в цехе по металлообработке. В помещении изготавливали малые архитектурные формы.
Как проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило 5 сентября в 07:19 по местному времени, после чего пожарные расчёты оперативно выехали на место. Огонь вспыхнул в одноэтажном здании и стремительно охватил деревянную кровлю, что привело к частичному обрушению конструкции. К 09:00 пожар удалось локализовать, а площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
В настоящий момент пожарные продолжают ликвидировать последствия ЧП. По предварительной информации, никто не пострадал. Причина возгорания пока не установлена.
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