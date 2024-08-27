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Целая деревня одержима сексом: британка сбежала от озабоченных соседей

Женщина рассказала об одержимой сексом деревне в Великобритании
27 августа 2024, 04:10
Фото: istock/:Victor_69

Фото: istock/:Victor_69

Женщина, привыкшая к жизни в Лондоне, переехала в деревню вместе с семьей по настоянию мужа, который вырос в сельской местности и не любил городскую суету. Однако новая жизнь оказалась для неё невыносимой. Сельские жители не приняли их как своих, поскольку супруги оставили за собой квартиру в столице. Но больше всего женщину шокировало отношение местных к сексу.
Анонимный автор поделилась своей историей о жизни в британской деревне, одержимой сексом, в материале для издания Daily Mail. По её словам, в деревне измены были повседневной нормой. Один из случаев, о котором она рассказала, произошел на школьном походе, где женатый мужчина вступил в интимную связь с разведенной женщиной в палатке, пока его жена ушла домой, а дети жарили маршмеллоу у костра неподалеку.

Также женщину неоднократно приглашали на свингер-вечеринки, давали советы по выбору любовника и даже предлагали обзавестись вибратором.



«Я чувствовала себя такой ханжой», — призналась она.

В конечном итоге, столкнувшись с многочисленными проблемами, она решила вернуться в город.

«Я скучаю по свежему воздуху, но совсем не скучаю по людям», — добавила она.

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#дети
#дом
#советы
#город
#мужчина
Сливал данные ВСУ: в Омске арестовали мужчину
В Омске арестовали мужчину, передававшего Киеву засекреченные данные
27 августа 2024, 03:40

Фото: istock/blinow61

В Омске суд арестовал местного жителя, подозреваемого в шпионаже и передаче Украине секретных данных, касающихся оборонного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда.
Согласно материалам дела, 40-летний мужчина передавал украинским спецслужбам информацию закрытого характера о деятельности одного из оборонно-промышленных предприятий региона. Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела и установление возможных сообщников арестованного.

Ранее сообщалось, что французов, которые решили прогуляться в Россию, задержали на обратном пути финские пограничники, сообщает республиканская погранохрана. Отмечается, что французы хотели посмотреть на птиц и природу, а знаки пограничной зоны проигнорировали. На российской территории они пробыли буквально несколько минут, однако при возвращении в Финляндию их арестовали.

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#суд
#арест
#мужчина
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Выбросил муж-таджик? В Ульяновске возбудили дело по факту гибели девушки
РИА: по факту гибели жительницы Ульяновская возбуждено уголовное дело
27 августа 2024, 03:20

Фото: istock/MarinaZg

В Ульяновске Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели молодой девушки, которая выпала с шестого этажа. Родственники погибшей подозревают, что к её смерти может быть причастен её бывший муж, сообщает СК России в своём Telegram-канале.
Событие произошло в ночь с 16 на 17 июля 2024 года, когда девушка выпала из окна шестого этажа. Родные не верят, что это было случайностью, и подозревают, что к трагедии может быть причастен бывший супруг девушки, уроженец Таджикистана.

По данному факту Следственное управление СК России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время ведётся расследование, и следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии школьную учительницу арестовали за связь с несовершеннолетним. Как сообщается, Наташа Полк ездила на другой конец города, чтобы заняться сексом с бывшим учеником. Об этом сообщает KXTV.

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#уголовное следователи
#происшествия
#расследование
#девушка
#ск
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Так выглядит диктатура: арест Дурова стал символом упадка демократии в Европе
Такер Карлсон назвал арест Дурова отличительной чертой диктатуры
27 августа 2024, 02:59

Фото: istock/Cineberg

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции стал предметом критики со стороны американского журналиста Такера Карлсона. В интервью с бывшим кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим Карлсон заявил, что задержание Дурова является чертой авторитарного политического строя.

«Это отличительная черта диктатуры», — отметил Карлсон.
Карлсон выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена активно поддерживает французского лидера Эммануэля Макрона в его действиях против Дурова, что, по его мнению, указывает на авторитарные тенденции.

Кеннеди-младший согласился с его точкой зрения, добавив, что свобода слова в Европе находится под угрозой.

«Мы потеряли Европу», — заключил политик.
Ранее член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин также прокомментировала задержание Дурова, отметив, что это является подтверждением глобальных угроз свободе слова.

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#сша
#арест
#задержание
#telegram
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Американский журналист назвал арест Дурова частью кампании Запада
Журналист Таибби: арест Дурова связан с утратой свободы слова на Западе
27 августа 2024, 01:36

Фото: istock/Thomasaf

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является частью более широкой кампании, проводимой США и Европейским союзом (ЕС), с целью подавления инакомыслия и ограничения частных коммуникаций. Об этом в интервью ТАСС заявил американский журналист Мэтт Таибби.
«Это арест – часть агрессивной стратегии, направленной на подавление свободы слова в Европе и Соединенных Штатах. Применение Акта о цифровых услугах ЕС, требующего цензуры на частных платформах, демонстрирует серьёзную эскалацию этой кампании», — подчеркнул Таибби.
Он также обратил внимание на недавние обыски, проведенные ФБР США в домах политолога Дмитрия Саймса и бывшего инспектора ООН Скотта Риттера. Эти действия, по словам Таибби, связаны с их несогласием с американской политикой по Украине, что Вашингтон назвал «распространением дезинформации».

«Мы переживаем критический момент в истории Запада, когда свобода слова, являющаяся основой современных демократий, находится под угрозой. Сейчас мы становимся свидетелями её постепенной утраты», — заявил журналист.
Ранее стало известно, что прокуратура Франции продлила срок содержания Павла Дурова под стражей до среды, 28 августа. Прокурор Республики Лора Беккю объяснила, что Дуров допрашивается в рамках расследования, связанного с организованной преступностью.

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#сша
#арест
#журналист
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Ездила на другой конец города ради секса: учительницу арестовали за связь со школьником
В США учительницу арестовали за секс с восьмиклассником
27 августа 2024, 01:21

Фото: istock/Ridofranz

В Калифорнии школьную учительницу арестовали за связь с несовершеннолетним. Как сообщается, Наташа Полк ездила на другой конец города, тчоы заняться сексом с бывшим учеником. Об этом сообщает KXTV.
Расследование дела школьной учительницы велось с 2023 года. По информации правоохранительных органов, Полк с 2020 года состояла в сексуальной связи с 13-летним школьником, учеником восьмого класса. В полиции сообщили, что все это время она работала в штате Вашингтон и на своем автомобиле подвозила ученика к себе домой. Полк предоставляла парню марихуану, алкоголь и вейпы.

После того как ученик перешел в старшую школу отношения продолжились. Когда Полк переехала в 2021 году в Калифорнию, ей приходилось специально ездить в Вашингтон, чтобы встретиться с бывшим учеником. Сообщается, что встреча произошла в квартире, которую учительница сняла на Airbnb, там пара вновь занялась сексом.

Ранее сообщалось, что наемник ВСУ расстрелял девушку, назвавшую его фашистом. Об этом рассказала беженка из-под Суджи, пишет РИА Новости. По ее словам, трое наемников направились к дому ее 25-летней соседки. Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев, после чего девушку на глазах у младшей сестры расстреляли.

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#алкоголь
#встреча
#отношения
#расследование
#вейпы
#новости
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Ассистентку и телохранителя Павла Дурова отпустили после допроса французских следователей
Le Figaro: ассистентку и телохранителя Дурова отпустили после допроса в Париже
27 августа 2024, 00:56

Фото: istockphoto/AUFORT JEROME

В Париже отпустили ассистентку и телохранителя основателя Telegram Павла Дурова после того, как французские следователи их допросили. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на «близкий к делу» источник. Личность ассистентки официально не разглашалась, однако в сети считают, что речь идет о Юлии Вавиловой.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram обвиняют по 12 статьям, среди которых терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы. Вместе с ним, по неуточненным данным, была задержана его спутница — блогерша и криптокоуч Юлия Вавилова. После ареста Дурова она также перестала выходить на связь. Кто такая Юлия Вавилова и как связана с Павлом Дуровым — в материале «Радио 1».

Ранее телеграм-канал SHOT, сообщал, что Вавилова увела основателя Telegram у венгерской модели 18 Дианы Бако, на тот момент беременной.

По данным парижской прокуратуры, сейчас Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.

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#аэропорт
#радио
#мошенничество
#париж
#telegram
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Осы ворвались в дом и 160 раз ужалили хозяина
27 августа 2024, 00:56

Фото: istock/Daisy-Daisy

В Великобритании 57-летний житель города Брекон в Уэльсе, Эндрю Пауэлл, пережил ужасное нападение роя ос, которые ужалили его 160 раз, сообщает BBC News.
Инцидент произошел 18 августа, когда рой ос ворвался в дом Пауэлла после того, как фермер, работавший на близлежащем поле, случайно потревожил их гнездо комбайном. По словам пострадавшего, небо потемнело от насекомых, и он попытался укрыться, забежав в дом и закрывшись в ванной комнате. Однако осы настигли его даже там, атаковав мужчину в душе.

Пауэлл смог защитить лицо, но получил около 15 укусов в затылок и не менее 150 по всему телу. Сосед, увидевший происходящее, срочно доставил его в больницу. В пути мужчина несколько раз терял сознание от боли. Медики оказали первую помощь, отметив, что без своевременных инъекций последствия могли быть смертельными. Пауэлла госпитализировали на несколько дней, и, по его словам, он не мог спать почти неделю из-за постоянных болей.

Напомним, что в отличие от пчел, осы могут жалить несколько раз, что делает их особенно опасными. Специалисты советуют при встрече с роем ос сохранять спокойствие и медленно покидать место их концентрации, чтобы не провоцировать насекомых на дальнейшие атаки.

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#фермер
#дом
#мужчина
#насекомые
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Небывалая поддержка по всему миру: какие известные личности поддержали Павла Дурова
Журналист Гралле заявил о небывалой поддержке Дурова по всему миру
26 августа 2024, 23:57

Фото: istock/Andrey Mikhaylov

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции вызвал волну поддержки по всему миру, заявил французский журналист Гийом Гралле в эфире телеканала France 24.

«Мы наблюдаем волну возмущения по всему миру: конечно, в России, как вы только что отметили, но также и в США, где Павлу Дурову выражают небывалую поддержку», — отметил Гралле.
В качестве примера он привел реакцию таких известных личностей, как американский миллиардер Илон Маск, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком и создатель стартап-инкубатора Y Combinator Пол Грэм.

Гралле подчеркнул, что если дело Дурова примет обвинительный оборот, то можно ожидать еще более бурной реакции со стороны мировой общественности. "Если Павел Дуров — чего мы пока не знаем — окажется за решеткой, это может вызвать такую же масштабную реакцию, как недавняя история с Джулианом Ассанжем", — добавил журналист.

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#сша
#дело
#арест
#история
#журналист
#илон маск
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Павел Дуров не выйдет на свободу: стало известно, на сколько продлили арест
РИА: Дуров останется под стражей до среды
26 августа 2024, 23:28

РИА Новости/Валерий Левитин

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров останется под стражей во Франции до среды, сообщает местная пресса со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным французских СМИ, Дурова задержали в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета, прилетевшего из Азербайджана. Сообщается, что Дуров, обладающий французским гражданством, числится в списке разыскиваемых лиц на территории Франции.

Подробности задержания и причины его нахождения в списке разыскиваемых пока не разглашаются. Ожидается, что дополнительная информация будет доступна после завершения процедуры судебного разбирательства, назначенного на среду.

Напомним, по данным парижской прокуратуры, сейчас Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.

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#арест
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