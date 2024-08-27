Целая деревня одержима сексом: британка сбежала от озабоченных соседей

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Женщина, привыкшая к жизни в Лондоне, переехала в деревню вместе с семьей по настоянию мужа, который вырос в сельской местности и не любил городскую суету. Однако новая жизнь оказалась для неё невыносимой. Сельские жители не приняли их как своих, поскольку супруги оставили за собой квартиру в столице. Но больше всего женщину шокировало отношение местных к сексу.
Анонимный автор поделилась своей историей о жизни в британской деревне, одержимой сексом, в материале для издания Daily Mail. По её словам, в деревне измены были повседневной нормой. Один из случаев, о котором она рассказала, произошел на школьном походе, где женатый мужчина вступил в интимную связь с разведенной женщиной в палатке, пока его жена ушла домой, а дети жарили маршмеллоу у костра неподалеку.
Также женщину неоднократно приглашали на свингер-вечеринки, давали советы по выбору любовника и даже предлагали обзавестись вибратором.
В конечном итоге, столкнувшись с многочисленными проблемами, она решила вернуться в город.
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Также женщину неоднократно приглашали на свингер-вечеринки, давали советы по выбору любовника и даже предлагали обзавестись вибратором.
«Я чувствовала себя такой ханжой», — призналась она.
В конечном итоге, столкнувшись с многочисленными проблемами, она решила вернуться в город.
«Я скучаю по свежему воздуху, но совсем не скучаю по людям», — добавила она.
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Елена Перлова