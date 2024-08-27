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В Калифорнии школьную учительницу арестовали за связь с несовершеннолетним. Как сообщается, Наташа Полк ездила на другой конец города, тчоы заняться сексом с бывшим учеником. Об этом сообщает KXTV.
Расследование дела школьной учительницы велось с 2023 года. По информации правоохранительных органов, Полк с 2020 года состояла в сексуальной связи с 13-летним школьником, учеником восьмого класса. В полиции сообщили, что все это время она работала в штате Вашингтон и на своем автомобиле подвозила ученика к себе домой. Полк предоставляла парню марихуану, алкоголь и вейпы.
После того как ученик перешел в старшую школу отношения продолжились. Когда Полк переехала в 2021 году в Калифорнию, ей приходилось специально ездить в Вашингтон, чтобы встретиться с бывшим учеником. Сообщается, что встреча произошла в квартире, которую учительница сняла на Airbnb, там пара вновь занялась сексом.
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После того как ученик перешел в старшую школу отношения продолжились. Когда Полк переехала в 2021 году в Калифорнию, ей приходилось специально ездить в Вашингтон, чтобы встретиться с бывшим учеником. Сообщается, что встреча произошла в квартире, которую учительница сняла на Airbnb, там пара вновь занялась сексом.
Ранее сообщалось, что наемник ВСУ расстрелял девушку, назвавшую его фашистом. Об этом рассказала беженка из-под Суджи, пишет РИА Новости. По ее словам, трое наемников направились к дому ее 25-летней соседки. Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев, после чего девушку на глазах у младшей сестры расстреляли.
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