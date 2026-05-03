Целая команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе по пути на соревнования

03 мая 2026, 12:40

Самолет команды по пиклболу разбился в США

В американском штате Техас разбился легкомоторный самолет, на борту которого находилась команда по пиклболу. Четыре игрока и пилот погибли. Об этом сообщил Amarillo Pickleball Club на своей странице в Facebook*.





Спортсмены летели из города Амарилло в клуб Cranky Pickle в Нью-Браунфелсе для участия в турнире. По предварительным данным, у воздушного судна возникли проблемы в воздухе.



Авиадиспетчер сообщила, что перед крушением самолет выполнял необычные маневры, после чего пропал с радаров. Турнир отменили, передает британское издание Metro.



Пиклбол — это вид спорта ракеткой, сочетающий элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса. Игра проходит на уменьшенной площадке. Количество игроков зависит от формата — в одиночной игре участвуют два спортсмена, в парной — четыре (по два с каждой стороны).



