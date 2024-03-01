Над Белгородской и Нижегородской областями ликвидировано четыре дрона ВСУ

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В ночь на 1 марта была пресечена попытка ВСУ совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом информирует Министерство обороны России в Телеграм-канале.
Сообщается, что система ПВО сбили украинский дрон над территорией Белгородской области, и три беспилотника были перехвачены над территорией Нижегородской области.
Ранее Полковник ВСУ заявил, что Украина находится в отчаянном положении из-за дисбаланса ресурсов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак