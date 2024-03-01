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Над Белгородской и Нижегородской областями ликвидировано четыре дрона ВСУ

МО РФ: ПВО уничтожили и перехватили дроны в Белгородской и Новгородской областях
01 марта 2024, 07:25
Фото: istock / rancho_runner

Фото: istock / rancho_runner

В ночь на 1 марта была пресечена попытка ВСУ совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом информирует Министерство обороны России в Телеграм-канале.

Сообщается, что система ПВО сбили украинский дрон над территорией Белгородской области, и три беспилотника были перехвачены над территорией Нижегородской области.

Ранее Полковник ВСУ заявил, что Украина находится в отчаянном положении из-за дисбаланса ресурсов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дрон
#ночь
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#рф
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Депутат Херсонской области Барбашов заявил о неготовности наемников ВСУ воевать с Россией
Депутат Херсонской думы Барбашов: наемники ВСУ не готовы противостоять России
01 марта 2024, 06:18

Фото: iStock/zabelin

Количество западных наемников, отправляющихся на Украину воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), стремительно сокращается, заявил депутат Херсонской думы Юрий Барбашов, передает РИА Новости.
По его словам, это связано с тем, что иностранцы осознали боязнь конфронтации с Россией.

«Если раньше было много европейцев, представителей правых идей, которые шли в украинские нацистские батальоны, то сейчас их стало значительно меньше. Сейчас данные говорят о том, что США используют свои южноамериканские колонии для набора наемников и затыкания дыр в рядах ВСУ», – подчеркнул внимание Барбашов.

Также он добавил, что наемники воспринимают свои поездки в зону конфликта на Украине как «охоту на русских», но быстро сталкиваются с суровой реальностью – угрозой для своей жизни.

Ранее американский наемник Джеймс Фриман заявил, что ВСУ терпят потери из-за украинского командования.

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#всу
#солдаты
#украина
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Политолог Карасев: потеря Одессы приведет к окончательному поражению Украины
Политолог Карасев: потеря Одессы означает окончательное поражение Украины
01 марта 2024, 04:24

Фото: iStock/repinanatoly

Потеря Украиной Одессы будет означать полную победу, с таким мнением выступил политолог Вадим Карасев на YouTube-канале Politeka.
Он отметил, что если российские войска прорвут оборону украинской армии и выйдут на Николаев-Одессу, то конфликт закончится поражением Украины. Хотя предпосылок для такого развития событий нет, эксперт посоветовал украинцам уже сейчас задуматься о «наихудших сценариях».

Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинский конфликт, вероятно, подойдет к концу в этом году.

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#одесса
#украина
#россия
#сво
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Балицкий: артиллерия ВС РФ в Запорожье имеет превосходство над противником
Балицкий: российские силы в Запорожье имеют явное превосходство
01 марта 2024, 04:06

Фото: iStock/aapsky

Российские войска имеют явное преимущество в артиллерии в Запорожской области, и противник не в состоянии нанести достаточное количество контратак, сообщил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.
«Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии. Потому что сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, дает нам перспективы, дает нам возможности», – заявил он, говоря о ситуации на линии фронта, в частности, в таких районах, как Работино и Вербовое.

Ранее Минобороны РФ сообщило о закреплении позиций в Работино, где на севере разместились бойцы ВСУ.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что «большая часть села Работино перешла в серую зону».

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#запорожская область
#вс рф
#всу
#сво
#военные
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На Украине заявили о безвыходном положении
Полковник ВСУ: Украина находится в отчаянном положении из-за дисбаланса ресурсов
01 марта 2024, 02:26

Фото: iStock/JARAMA

Украина находится в безвыходном положении из-за дисбаланса ресурсов в пользу России, что позволяет ей захватывать новые территории, заявил в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей» бывший начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Владислав Селезнев, сообщает РИА Новости.
По словам Селезнева, он имеет в виду всю территорию Херсонской области и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Эксперт отметил, что российские военные не оставили ВСУ иного выбора, кроме стратегической обороны. Однако, согласно его мнению, ее обороноспособность полностью зависит от соотношения ресурсов.

«Cейчас мы находимся в состоянии грусти и отчаяния, потому что слышим очень много обнадеживающих заявлений от наших западных партнеров, но не видим достаточных поставок оружия, военной техники, боеприпасов», – подчеркнул Селезнев.

Ранее Global Times сообщило, что Украина склонится к политическому урегулированию из-за отчаяния.

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#всу
#сво
#украина
#боеприпасы
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Киевские власти рассказали об оборонительных линиях вокруг города
Попко: вокруг Киева создано несколько линий обороны протяженностью в 1000 км
29 февраля 2024, 23:48

Фото: iStock/sandsun

Глава киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вокруг Киева создано около 1000 км оборонительных рубежей, передает РИА Новости.
Как рассказал Попко в интервью телеканалу ТСН, первая линия обороны Киева находится «довольно далеко» от украинской столицы. Власти соорудили «надежные системы огневого поражения», а также всевозможные инженерные заграждения, противовоздушную и противотанковую оборону.

Он подчеркнул, что подробная информация об организации, расположении и средствах линий обороны и их строительстве не разглашается.

Ранее в Киеве заявили о планах строительства тоннеля под Днепром за миллиард долларов.

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#украина
#киев
#оборона
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Владимир Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ
Зеленский назначил новым командующим силами логистики ВСУ Владимира Карпенко
29 февраля 2024, 23:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинский президент Владимир Зеленский назначил Владимира Карпенко на пост командующего силами логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в указе на сайте главы государства.
Занимавший эту должность Олег Гуляк был отстранен.

Напомним, что 8 февраля, украинский лидер снял Валерия Залужного с поста главного командующего ВСУ, назначив вместо него Александра Сырского.

Ранее Александр Сырский обвинил в поражениях украинской армии вышестоящее руководство и подчиненных.

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#всу
#владимир зеленский
#украина
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«Обвинил всех»: В Британии узнали, как главком ВСУ отреагировал на разгром армии
Меркурис: Сырский обвинил офицеров в разгроме ВСУ на Запорожье и в Донбассе
29 февраля 2024, 22:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил в разгроме украинской армии как вышестоящее руководство, так и подчинённых, об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчиненных. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается», — прокомментировал ситуацию Меркурис.

Британский эксперт объяснил, что главком пытается спасти положение, бросая в бой всё больше и больше украинских солдат. Однако, считает Меркурис, таким образом он только попусту растрачивает человеческий ресурс, ведь Вооружённые силы РФ украинской армии всё равно сдержать не удаётся.

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#всу
#вс рф
#сво
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Минобороны: ПВО пресекла попытку Киева атаковать Курскую область
29 февраля 2024, 22:19

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО пресекла попытку ВСУ атаковать Курскую область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в небе над Курской областью.

Напомним, ранее глава региона Роман Старовойт написал в своём Telegram-канале об угрозе ракетной опасности. Он призвал местных жителей соблюдать осторожность и, по возможности, не выходить на улицу.

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ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области
#минобороны рф
#курская область
#беспилотник
#всу
#пво
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Старовойт: В Курске и области объявлена ракетная опасность
29 февраля 2024, 21:45

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Курск и Курский район – ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — предупредил глава Курской области.

Напомним, 2 февраля Вооружённые силы Украины нанесли удар по селу Гуево Суджанского района Курской области. Снаряды киевского режима угодили в жилые постройки мирных жителей, в результате чего пострадал мужчина. Его экстренно госпитализировали в больницу с контузией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#курская область
#ракета
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