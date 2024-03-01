Мэр Носков: Над Дзержинском Нижегородской области ночью были сбиты три БПЛА

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В ночь на 1 марта дежурными средствами противовоздушной обороны была предотвращена попытка террористической атаки на объекты на территории города Дзержинск в Нижегородской области. Три беспилотника были сбиты над промзоной.
Мэр также добавил, что все промышленные объекты города работают в штатном режиме. Он подчеркнул, что на территории Нижегородской области сосредоточено большое количество важнейших фабрик, заводов, предприятий и организаций. Их руководство, как и власти области, понимают важность выстраивания надёжной системы ПВО. В настоящее время средства РЭБ дают эффективный ответ на атаки беспилотников противника, заключил Иван Носков.
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