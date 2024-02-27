Обвиняемый в теракте на Алтае готов искупить вину на СВО «с лопатой в руках» - видео

Обвиняемый в подготовке теракта в День города на центральной площади Рубцовска в Алтайском крае изначально должен был произвести разведку на предприятии российского военно-промышленного комплекса «Уралвагонзавод».
Об этом злоумышленник сам рассказал в разговоре с корреспондентом РИА Новости. Сначала куратор из «Легиона "Свобода России"»*, организации, которая его завербовала, назвал его целью «Уралвагонзавод». Затем его задание было изменено и целью стала администрация Рубцовска.
Мужчина говорит, что полностью раскаялся и готов искупить свою вину перед Родиной, для чего хотел бы отправиться на спецоперацию.
Он также добавил, что сотрудники ФСБ и спецназа при задержании действовали по отношению к нему «довольно жёстко», но строго в рамках закона. Поэтому слова украинских кураторов, которые при вербовке рассказывали мужчине, что Россия — это «прогнившая» страна, где царит беззаконие, — всего лишь дешёвая пропаганда, заключил обвиняемый.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Мужчина говорит, что полностью раскаялся и готов искупить свою вину перед Родиной, для чего хотел бы отправиться на спецоперацию.
«Автомат мне, конечно, никто не доверит, но рыть окопы с лопатой в руках я вполне могу. И это тоже будет польза для страны», — сказал несостоявшийся террорист.
Он также добавил, что сотрудники ФСБ и спецназа при задержании действовали по отношению к нему «довольно жёстко», но строго в рамках закона. Поэтому слова украинских кураторов, которые при вербовке рассказывали мужчине, что Россия — это «прогнившая» страна, где царит беззаконие, — всего лишь дешёвая пропаганда, заключил обвиняемый.
Читайте также:
ФСБ задержала россиянина, планировавшего воевать на стороне ВСУ
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ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в госизмене в пользу СБУ
* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов