В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Лобне по заданию украинских спецслужб

Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Москве и МО
Задержан мужчина, который по заданию украинских спецслужб заложил взрывчатку под автомобиль правоохранителя в Лобне. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Москве и Московской области.
«Уроженец Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был взорвать автомобиль, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов. В минувший понедельник он заложил взрывное устройство под машину возле одного из административных зданий города», – уточнили в управлении.Устройство обезвредили взрывотехники ФСБ России. Пострадавших среди жителей и сотрудников правоохранительных органов нет.
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Лора Луганская