Центр Киева перекрыли силовики

В Киеве на фоне следственных действий в отношении Ермака перекрыли Банковую
Банковую улицу в Киеве перекрыли представители силовых структур. Это может быть связано с подозрением, которое антикоррупционные органы Украины предъявили экс-главе Офиса президента (ОП) Андрею Ермаку.



Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко* в социальных сетях, помимо Банковой, полиция выставила кордоны на прилегающих улицах правительственного квартала. По словам парламентария, в центре Киева находится множество автобусов и силовиков.

Ранее стало известно о следственных действиях, проводимых в отношении Ермака. Позже Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) подтвердила эти сведения и заявила, что экс-главе ОП инкриминируют статью об отмывании имущества, полученного преступным путем.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Александр Огарёв

