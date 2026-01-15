Аналитик Герасимов: Коррупция и несправедливость разрушают ВСУ изнутри

15 января 2026, 00:26

Фото: iStock/Olena_Z

Минирование оставленных позиций в Харьковской области украинскими военными указывает на ослабление боевого духа и растерянность. В этом уверен эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.





Ранее сообщалось, что ВСУ покидают позиции в Харьковской области, минируя их при отступлении.



Герасимов отметил, что минирование при отходе является обычным делом, однако это говорит о том, что ВСУ отходят без давления со стороны ВС РФ.





«Минирование — это элемент войны, так поступают многие армии. Но если у них есть время на то, чтобы все заминировать, значит, они уходят сами, без давления. Когда отступают под натиском противника, времени на это просто нет. Это только подтверждает, что украинские подразделения оставляют позиции осознанно, не выдерживая внутреннего напряжения», — объяснил эксперт в разговоре с Pravda.Ru.