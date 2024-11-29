«Цензор»: Чиновника в киевском отеле застрелил военнослужащий ГУР Украины

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Убийцей, который 23 ноября застрелил в киевском отеле Sky Loft 27-летнего заместителя начальника общественного благоустройства города Южное Одесской области Александра Каназирского, оказался 30-летний военнослужащий Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Дмитрий Рашевский.
Кроме того, во время стрельбы он ранил 26-летнего инспектора общественного благоустройства города Южное и 45-летнего охранника гостиницы Владимира Васюру. Об этом сообщает украинское издание «Цензор» со ссылкой на источник.
Стрельба произошла в результате конфликта двух компаний мужчин, которые отдыхали на первом этаже отеля. Между ними вспыхнула потасовка, и Рашевский получил несколько ударов по голове, в результате которых потерял сознание. Придя в себя, он достал пистолет и начал стрелять. Затем мужчина выбросил оружие и скрылся, но позже сам сдался полиции.
За Рашевского вступилась группа его сослуживцев. Они записали видео в масках и с оружием, заявив, что Рашевский участвовал в боевых действиях и имеет государственные награды. Другая группа военнослужащих выстроилась около здания полиции и суда, но без оружия.
Сам Рашевский сейчас находится в больнице с сотрясением мозга под охраной. По данным журналистов, ранее он привлекался к уголовной ответственности и был связан с бизнесменом, известным в криминальных кругах. Следователей просят проверить, действительно ли он принимал участие в боевых действиях. Есть версия, что в холле гостиницы собиралась мафиозная группировка, действующая в порту города Южный под «крышей» управления по благоустройству.
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Стрельба произошла в результате конфликта двух компаний мужчин, которые отдыхали на первом этаже отеля. Между ними вспыхнула потасовка, и Рашевский получил несколько ударов по голове, в результате которых потерял сознание. Придя в себя, он достал пистолет и начал стрелять. Затем мужчина выбросил оружие и скрылся, но позже сам сдался полиции.
За Рашевского вступилась группа его сослуживцев. Они записали видео в масках и с оружием, заявив, что Рашевский участвовал в боевых действиях и имеет государственные награды. Другая группа военнослужащих выстроилась около здания полиции и суда, но без оружия.
Сам Рашевский сейчас находится в больнице с сотрясением мозга под охраной. По данным журналистов, ранее он привлекался к уголовной ответственности и был связан с бизнесменом, известным в криминальных кругах. Следователей просят проверить, действительно ли он принимал участие в боевых действиях. Есть версия, что в холле гостиницы собиралась мафиозная группировка, действующая в порту города Южный под «крышей» управления по благоустройству.
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Александр Бойцов