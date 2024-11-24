Появились подробности стрельбы в Марксе Саратовской области

Фото: istockphoto/Dzurag
Подробности стрельбы в Марксе Саратовской области опубликовал Telegram-канал Shot.
Авторы публикации уточняют, что, по предварительной информации, стрелявший выбрал жертв заранее. Одного человека госпитализировали, второй погиб. По словам местных жителей, у погибшего остался ребенок-второклассник.
Перед этим очевидцы сообщили, что в Марксе произошла стрельба. Нападавший передвигался на машине и покинул место преступления. В регионе объявили план «Перехват».
Стрельбу слышали неподалеку от Парка Победы. Ранее стало известно, что третьекурсница ФСИН из Свердловского региона свела счеты с жизнью. Уточнялось, что девушка обвинила в произошедшем педагогов.
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Перед этим очевидцы сообщили, что в Марксе произошла стрельба. Нападавший передвигался на машине и покинул место преступления. В регионе объявили план «Перехват».
Стрельбу слышали неподалеку от Парка Победы. Ранее стало известно, что третьекурсница ФСИН из Свердловского региона свела счеты с жизнью. Уточнялось, что девушка обвинила в произошедшем педагогов.
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Никита Кротов