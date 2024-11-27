Момент стрельбы около «Кофемании» на Большой Никитской попал на видео

Видео: прокуратура Москвы
Видео со стрельбой на Большой Никитской в Москве опубликовала столичная прокуратура. Инцидент произошел около заведения «Кофемания». Один человек пострадал.
После того как неизвестный начал стрелять, все участники потасовки бросились в разные стороны, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось о стрельбе на Большой Никитской улице. Предварительно известно, что перед инцидентом между двумя посетителями заведения случился конфликт. Люди вышли на улицу, чтобы выяснить отношения, но один из них оказался вооружен. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Перед этим московская прокуратура сообщила о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники выдумали еще одну комбинацию.
Читайте также:
«Пара человек намокли»: местные рассказали о крушении катера в Баренцевом море
Подозреваемый в убийстве красноярской школьницы в свинарнике изнасиловал жертву
Названы заказчики убийства в Казани 25-летней давности
Ранее сообщалось о стрельбе на Большой Никитской улице. Предварительно известно, что перед инцидентом между двумя посетителями заведения случился конфликт. Люди вышли на улицу, чтобы выяснить отношения, но один из них оказался вооружен. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Перед этим московская прокуратура сообщила о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники выдумали еще одну комбинацию.
Читайте также:
«Пара человек намокли»: местные рассказали о крушении катера в Баренцевом море
Подозреваемый в убийстве красноярской школьницы в свинарнике изнасиловал жертву
Названы заказчики убийства в Казани 25-летней давности
Никита Кротов