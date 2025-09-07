«Цыгане атакуют»: В Подмосковье драка на лопатах попала на видео

07 сентября 2025, 21:14

Под Серпуховым водители и рабочие подрались из-за дорожного конфликта

Фото: Istock/Andrey Grigoriev

На трассе между Серпуховом и Калиново произошёл конфликт между пассажирами автомобиля и дорожными рабочими. По данным Telegram-канала «Агентство «Москва», конфликт возник на участке с реверсивным движением.