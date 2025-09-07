«Цыгане атакуют»: В Подмосковье драка на лопатах попала на видео
На трассе между Серпуховом и Калиново произошёл конфликт между пассажирами автомобиля и дорожными рабочими. По данным Telegram-канала «Агентство «Москва», конфликт возник на участке с реверсивным движением.
Согласно сообщению, автомобиль, за рулём которого находился 13-летний ребёнок, двигался навстречу потоку машин, нарушая сигналы светофора. В салоне находились двое нетрезвых мужчин и ещё один ребенок.
Водители из встречного потока остановили данный автомобиль. После этого двое цыган вышли из машины, устроили скандал и вступили в драку с рабочими и водителями, используя лопаты. Затем они вернулись в автомобиль и уехали в направлении Серпухова. Из-за этого инцидента движение на трассе встало на полтора часа.
Полиция отреагировала на произошедшее и уже начала проверку. Сообщается, что позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства.
