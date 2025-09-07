На северо-западе Москвы произошло серьёзное ДТП с электробусом и такси
В северо-западном районе Москвы столкнулись два автомобиля и электробус. Подробности сообщает столичная прокуратура.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Мнёвники вечером 7 сентября, около 18:14. По предварительным данным, водитель автомобиля грубо нарушил правила перестроения и превысил скорость. Он не справился с управлением и врезался в другую машину и электробус маршрута М3.
Прокуратура уточняет, что в аварию попали автомобиль BMW и такси. Пассажирка такси получила травмы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия. Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла установление причин ДТП на свой контроль.
