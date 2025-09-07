В российском регионе ищут ребёнка, пропавшего после аварии на воде
В Перми после столкновения гидроцикла и лодки разыскивают пропавшего подростка
В Перми на реке Мулянка столкнулись гидроцикл и лодка. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управления СКР.
Инцидент произошёл днём 7 сентября в акватории реки в Дзержинском районе. Гидроциклом управлял 11-летний подросток. В лодке находились мужчина и 15-летний юноша. В результате столкновения мужчину доставили в больницу, а 15-летний подросток пропал без вести.
«Организовано проведение доследственной проверки», — сказано в сообщении.Следственные органы выясняют причины и все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки следователи примут решение о дальнейших действиях.
