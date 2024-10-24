Цыгане напали на отдел полиции после задержания родственника-рабовладельца

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Цыгане напали на отдел полиции в Ростовской области. Это произошло после задержания их родственника-рабовладельца Раджа Лиманского, сообщает Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что налёт табора произошёл, когда освобождённые из рабства люди собирались на очную ставку с Лиманским.
Цыгане кричали, что обвинения являются лживыми. После они грозились вновь отправить освобождённых людей на поля. В результате таких угроз часть из граждан побоялась давать показания.
Напомним, что людей незаконно удерживали на ферме около населённого пункта Слава Труда в Ростовской области. Их держали в рабстве, заставляя работать на полях по 12-14 часов. Также у них забирали телефоны, чтобы они не могли связать с родными и сообщить о своем местоположении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об использовании рабского труда.
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Цыгане кричали, что обвинения являются лживыми. После они грозились вновь отправить освобождённых людей на поля. В результате таких угроз часть из граждан побоялась давать показания.
Напомним, что людей незаконно удерживали на ферме около населённого пункта Слава Труда в Ростовской области. Их держали в рабстве, заставляя работать на полях по 12-14 часов. Также у них забирали телефоны, чтобы они не могли связать с родными и сообщить о своем местоположении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об использовании рабского труда.
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Анастасия Чинкова