На ферме в Тульской области цыгане незаконно удерживают людей

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Сотрудники Следственного комитета РФ проведут проверку информации о том, что в Белевском районе удерживали людей. Об этом проинформировало СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.
Сообщается, что цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек. Помимо этого, среди указанных людей бывший участник специальной военной операции.
В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для проверки фактов, представленных в интернете, и установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в настоящее время подтверждается информация о пожаре в доме в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве. Прокурор Тимирязевского района Алексей Дудкин руководит работой экстренных служб по этому делу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
МЧС раскрыло число госпитализированных в результате ДТП под Краснодаром
Один человек погиб в ходе пожара в ЖК «Селигер Сити»
Пожар в ЖК «Селигер Сити» в Москве потушили
В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для проверки фактов, представленных в интернете, и установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в настоящее время подтверждается информация о пожаре в доме в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве. Прокурор Тимирязевского района Алексей Дудкин руководит работой экстренных служб по этому делу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
МЧС раскрыло число госпитализированных в результате ДТП под Краснодаром
Один человек погиб в ходе пожара в ЖК «Селигер Сити»
Пожар в ЖК «Селигер Сити» в Москве потушили
Дарья Осипова