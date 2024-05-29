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Цыганский табор устроил жёсткие разборки с тёщей бойца СВО

В Екатеринбурге цыгане разбили забор семье бойца СВО
29 мая 2024, 09:25
Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

В селе Тыгиш в Богдановичском районе Свердловской области цыганские «бизнесмены» устроили разборки с семьей бойца спецоперации. Об этом пишет Е1.RU.
Согласно сообщению, тёща бойца СВО обратилась в фирму для установки забора, где пенсионерам предлагали скидку в 30%. Она отдала за это 230 тысяч рублей, не оформив договор, однако потом выяснила, что стоимость в других компаниях в два раза ниже.

Строители приступили к работе, но потом предложили хозяйке установить еще несколько метров забора там, где она не планировала. Женщина отказалась. Она также заметила, что работа выполнена плохо: забор стоит криво, а профлисты были разного цвета. Тогда она попыталась выгнать работников, но они продолжили работать.



После окончания установки забора строители начали требовать от женщины заплатить деньги за работу, а цена выросла до 430 тысяч рублей. Они мотивировали это тем, что материалы резко выросли в цене. Таких денег в семье нет, и после споров мужчины уехали.

Однако уже на следующий день представители строительной фирмы начали звонить женщине и угрожать ей. Оказалось, что работники являются жителями Цыганского поселка в Екатеринбурге. По словам пострадавшей, они угрожали приехать всем табором и сжечь дом.

В итоге трое мужчин частично разрушили топором поставленный забор. Они до сих пор звонят женщине и требуют деньги, несмотря на то, что забор испорчен.

При этом боец СВО захотел привлечь к ситуации своих знакомых, чтобы защитить тёщу, однако адвокат уговорил его пока этого не делать, чтобы не спровоцировать массовое побоище.

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Россиянин на гидроцикле лишился половины головы
29 мая 2024, 09:25

Фото: istockphoto/Andrey Znamenskyi

В окрестностях Уфы мужчина на высокой скорости ехал по реке на гидроцикле. Не заметив препятствия, он налетел на натянутый трос, который срезал ему половину головы.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, трое друзей отдыхали на реке Дёма в деревне Юматово. Они отправились погонять по реке на гидроциклах. Ехавший первым 55-летний местный житель не заметил натянутый над водой трос и на полной скорости налетел на препятствие. Половину его черепа срезало как бритвой.

Изувеченное тело потерпевшего спустя некоторое время извлекли из воды спасатели. Кто и зачем натянул металлический трос поперёк реки, пока остаётся неизвестным. Правоохранители организовали проверку по факту происшествия, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и подробности случившегося.

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#спасатели
#реки
#происшествия
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СК России ужесточил наказание виновнику взрыва в Сергиевом Посаде
СК ужесточил обвинение бизнесмену Чанкаеву по делу о взрыве в Сергиевом Посаде
29 мая 2024, 08:14

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет России вынес новое обвинение в адрес исполнительного директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, сообщает «Коммерсантъ».
Бизнесмену вменяют статью за «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Отметим, что прежде он проходил по статье за смерть одного человека.

Чанкаеву может грозить до семи лет лишения свободы.

ЧП произошло 9 августа 2023 года. На складе с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Медицинская помощь потребовалась 56 пострадавшим. Также в результате взрыва повреждения получили близлежащие здания и жилые дома. Причиной инцидента стали нарушения технологического процесса.

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#подмосковье
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Героя мема про «борщ с капустой, но не красный» задержали в Таиланде
Baza: Герой мема про борщ с капусткой Никита Литвинков задержан в Таиланде
29 мая 2024, 03:32

Фото: istock / YakobchukOlena

Героя популярного из 2000-х годов мема про «борщ с капустой, но не красный» Никиту Литвинкова задержали в Таиланде. Об этом сообщает Телегам-канал Baza.
По предварительной информации, Литвинков находится в миграционной тюрьме в Паттайе.

Как заявили знакомые мужчины, он пробыл в Таиланде на 150 дней больше, чем это разрешено по закону. Литвинков сделал местные водительские права и счёл это подходящим основанием для продления срока пребывания в государстве. Но, как отмечает издание, эти сведенья не подтверждены.

Также сообщается, что незадолго до задержания Литвинков попросил семью выслать ему 70 тысяч рублей на билет, но вскоре передумал и попросил просто купить обратный билет в Россию. После этого мужчина перестал отвечать.

Ранее сообщалось, что задержанный за оскорбление бойцов СВО блогер признал свою вину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#билет
#права
#мужчины
#мужчина
#блогер
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В США разбился военный самолет
ABC: в американском Нью-Мексико упал военный самолет, пилот госпитализирован
29 мая 2024, 01:20

Фото: istock / Vital Hil

Американский военный самолет потерпел крушение в аэропорту города Альбукерке (штат Нью-Мексико). Об этом информирует телекомпания ABC.
На борту находился один пилот, его госпитализировали. Аэропорт уже восстановил работу после происшествия.

Согласно данным портала Daily Express US, это мог быть истребитель F-35, упавший через короткое время после взлета.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 был поврежден в результате жесткой посадки в Мурманской области. На борту находилось 4 человека. В результате экстренной посадки никто не пострадал, людей направили в Мурманск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
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#происшествия
#крушение
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Появилось видео с похищенным россиянином в Газе
«Исламский джихад»* опубликовал видео с похищенным россиянином Труфановым
29 мая 2024, 00:29

Фото: РИА Новости / Ахмед Закоут

Палестинская организация «Исламский джихад»* публиковала видеоролик с россиянином Александром Труфановым, которого удерживают в заложниках в секторе Газа. Об этом информирует Times of Israel.
В 30-секундном видео Александр Труфанов, являющийся также гражданином Израиля, обращается к израильтянам, которые регулярно выходят на митинги в поддержку семей заложников с призывом быть «терпеливыми».

Труфанов отметил, что в скором времени расскажет детали того, что с ним и с другими заложниками произошло в плену в Газе.

Публикацию записи прокомментировало израильское посольство в России. В ведомстве отметили, что целью публикации таких роликов является оказание психологическое давления на израильтян.

«Мы призываем всех неравнодушных потребовать скорейшего освобождения всех заложников и их возвращения домой!» — сказано в сообщении посольства.
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*признана террористической и запрещена в России
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В Мурманской области получил повреждения вертолет Ми-8
Росавиация: вертолет Ми-8 повредился после жесткой посадки в Мурманской области
28 мая 2024, 23:17

Фото: istock / camptoloma

Вертолет Ми-8 был поврежден в результате жесткой посадки в Мурманской области. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Росавиации».
«Во вторник, 28 мая, около 14:30 мск в Мурманской области, более чем в 300 км юго-восточнее Мурманска, вынужденную посадку из-за отказа двигателей совершил вертолет Ми-8Т авиакомпании «Мурманавиа», — сказано в распространенном сообщении.
По данным «Росавиации», на борту находилось 4 человека. В результате экстренной посадки никто не пострадал, людей направили в Мурманск.

Ранее лава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о сбитом ВС РФ самолёте ВСУ в Волчанском районе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вертолёт
#новости
#росавиация
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Подмосковные спасатели вызволили из открытого колодца овцу
28 мая 2024, 21:04

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса достали из открытого люка колодца провалившуюся туда домашнюю овцу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
За помощью к спасателям обратилась жительница деревни Ершовка Наро-Фоминского городского округа. Женщина не досчиталась овцы, отправилась на поиски и через некоторое время обнаружила её на дне открытого ливневого колодца на территории заброшенного лагеря. Воды в колодце не было.
«Вызволять из беды несчастную овечку прибыли сотрудники 239-й пожарно-спасательной части. Они спустились в колодец и, обвязав животное верёвками, вытащили на поверхность, где передали благодарной хозяйке. Помощь ветеринара пострадавшей не потребовалась», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что спасателям приходилось выручать самых разных животных – лис, оленей, быков, лосей, собак, кошек, енотов и даже бобров.

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#московская область
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#мособлпожспас
#наро-фоминск
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Польские солдаты подверглись атаке на границе с Белоруссией
RMF24: на польских солдат напали с бутылкой и копьем на границе с Белоруссией
28 мая 2024, 19:31

Фото: iStock/kodda

У границы с Белоруссией на польских солдат было совершено нападение. Об этом сообщает RMF24.
По имеющимся данным, на военных напал мигрант. Несколькими часами ранее на других польских военных также было совершенно нападение иностранцами.
«Один из них (польских военных – прим.ред) был ранен разбитой бутылкой, а другой — копьем, сделанным из палки с прикрепленным к ней ножом», — сообщают авторы статьи.

Польские пограничники прокомментировали ситуацию и сообщили, что около 50 человек намеревались перейти через границу незаконно. После того, как им попытались помешать солдаты, мигранты принялись атаковать их камнями и палками.

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#польша
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Бывшего мэра Магаса объявили в розыск
МВД: экс-мэра Магаса Усмана Аушева объявили в розыск
28 мая 2024, 19:06

Фото: iStock/Dzurag

Бывшего мэра Магаса Усмана Аушева объявили в федеральный розыск после побега от полиции. Об этом сообщается в базе розыска МВД РФ.
Отмечается, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом не уточняется, по какой именно.

По предварительным данным, экс-чиновника пытались задержать в аэропорту по прилёту в Грозный, но он сумел сбежать от полицейских.

До этого сообщалось, что Усманова арестовали на два месяца в Ингушетии. Его якобы задержали по делу о крупных хищениях из бюджета и превышении полномочий. Он устраивал махинации через благотворительный фонд.

Полиция выясняет все детали произошедшего.

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#ингушетия
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