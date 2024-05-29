Цыганский табор устроил жёсткие разборки с тёщей бойца СВО

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov
В селе Тыгиш в Богдановичском районе Свердловской области цыганские «бизнесмены» устроили разборки с семьей бойца спецоперации. Об этом пишет Е1.RU.
Согласно сообщению, тёща бойца СВО обратилась в фирму для установки забора, где пенсионерам предлагали скидку в 30%. Она отдала за это 230 тысяч рублей, не оформив договор, однако потом выяснила, что стоимость в других компаниях в два раза ниже.
Строители приступили к работе, но потом предложили хозяйке установить еще несколько метров забора там, где она не планировала. Женщина отказалась. Она также заметила, что работа выполнена плохо: забор стоит криво, а профлисты были разного цвета. Тогда она попыталась выгнать работников, но они продолжили работать.
После окончания установки забора строители начали требовать от женщины заплатить деньги за работу, а цена выросла до 430 тысяч рублей. Они мотивировали это тем, что материалы резко выросли в цене. Таких денег в семье нет, и после споров мужчины уехали.
Однако уже на следующий день представители строительной фирмы начали звонить женщине и угрожать ей. Оказалось, что работники являются жителями Цыганского поселка в Екатеринбурге. По словам пострадавшей, они угрожали приехать всем табором и сжечь дом.
В итоге трое мужчин частично разрушили топором поставленный забор. Они до сих пор звонят женщине и требуют деньги, несмотря на то, что забор испорчен.
При этом боец СВО захотел привлечь к ситуации своих знакомых, чтобы защитить тёщу, однако адвокат уговорил его пока этого не делать, чтобы не спровоцировать массовое побоище.
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Строители приступили к работе, но потом предложили хозяйке установить еще несколько метров забора там, где она не планировала. Женщина отказалась. Она также заметила, что работа выполнена плохо: забор стоит криво, а профлисты были разного цвета. Тогда она попыталась выгнать работников, но они продолжили работать.
После окончания установки забора строители начали требовать от женщины заплатить деньги за работу, а цена выросла до 430 тысяч рублей. Они мотивировали это тем, что материалы резко выросли в цене. Таких денег в семье нет, и после споров мужчины уехали.
Однако уже на следующий день представители строительной фирмы начали звонить женщине и угрожать ей. Оказалось, что работники являются жителями Цыганского поселка в Екатеринбурге. По словам пострадавшей, они угрожали приехать всем табором и сжечь дом.
В итоге трое мужчин частично разрушили топором поставленный забор. Они до сих пор звонят женщине и требуют деньги, несмотря на то, что забор испорчен.
При этом боец СВО захотел привлечь к ситуации своих знакомых, чтобы защитить тёщу, однако адвокат уговорил его пока этого не делать, чтобы не спровоцировать массовое побоище.
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Элина Позднякова