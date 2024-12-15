ЦУР Ульяновской области: сообщения о взрыве в депо — фейк

Фото: iStock/ Saulo Angelo
Власти Ульяновской области опровергли информацию о взрыве железнодорожного полотна в Ульяновске, которая распространилась в Сети. Местный центр управления регионом (ЦУР) назвал такие сообщения фейком, распространенным со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Украины.
Сотрудники ульяновских правоохранительных органов объявили, что происшествий на железной дороге не фиксировалось, а информация о том, что спецслужбы Украины якобы подорвали рельсы недалеко от местного локомотивного депо — ложь.
Ранее сообщалось, что работа взлётно-посадочных полос в аэропорте Стюарт в штате Нью-Йорк была парализована практически на час. Причина заключалась в активности неизвестных дронов в воздушном пространстве неподалёку от воздушной гавани. Губернатор штата Кэти Хокул передавала, что определить происхождение беспилотников, как и то, откуда они были запущены, не удалось.
Читайте также:
Матрос Марченко с танкера «Волгонефть 212» рассказал о крушении в Керчи
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Донецке
Жители Грозного сообщают о взрывах в небе над городом
«Просим ульяновцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и проверять любую подозрительную информацию», — отмечалось в сообщении центра управления регионом.
Ранее сообщалось, что работа взлётно-посадочных полос в аэропорте Стюарт в штате Нью-Йорк была парализована практически на час. Причина заключалась в активности неизвестных дронов в воздушном пространстве неподалёку от воздушной гавани. Губернатор штата Кэти Хокул передавала, что определить происхождение беспилотников, как и то, откуда они были запущены, не удалось.
Читайте также:
Матрос Марченко с танкера «Волгонефть 212» рассказал о крушении в Керчи
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Донецке
Жители Грозного сообщают о взрывах в небе над городом
Ольга Енгалычева