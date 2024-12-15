Жители Грозного сообщают о взрывах в небе над городом

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В небе над столицей Чеченской Республики Грозным звучат взрывы. По предварительным данным, работают дежурные системы противовоздушной обороны.
Местные жители сообщают, что видели над городом несколько беспилотников, передаёт телеграм-канал SHOT. Официального подтверждения от местных властей пока не поступило. О каких-то повреждениях на земле и пострадавших также не сообщается.
Это уже не первая атака чеченской столицы на текущей неделе. В минувший четверг глава республики Рамзан Кадыров сообщил о сбитом украинском беспилотнике над зданиями военных казарм. Взорвавшийся в воздухе БПЛА повредил кровлю одного из домов и выбил стёкла. Лёгкие ранения получили четыре бойца.
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Александр Бойцов