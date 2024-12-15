В Нью-Йорке из-за неизвестных беспилотников остановили работу аэропорта

В 2016 году вся страна наблюдала за громкой историей, героиней которой стала учительница начальных классов из Волжского – тогда еще 28-летняя Ангелина Дорофеева: она соблазнила 15-летнего школьника Алексея Булычева. Оба многое рассказали на различных ток-шоу, однако кое-что осталось скрыто от общественности.