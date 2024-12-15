В Нью-Йорке из-за неизвестных беспилотников остановили работу аэропорта

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Работа взлётно-посадочных полос в аэропорте Стюарт в штате Нью-Йорк была парализована практически на час. Причина заключалась в активности неизвестных дронов в воздушном пространстве неподалёку от воздушной гавани.
О случившемся рассказала губернатор штата Кэти Хокул, передаёт NBC News. По её словам, определить происхождение беспилотников, как и то, откуда они были запущены, не удалось.
Она призвала федеральные власти разобраться в происходящем, напомнив, что неизвестные БПЛА уже были замечены на текущей неделе в её штате, а также в соседнем Нью-Джерси. Хокул напомнила, что здесь находятся важные военные и инфраструктурные объекты, а также недвижимость избранного президента США Дональда Трампа.
В настоящее время американские правоохранители признают, что установить происхождение дронов размером с внедорожник, которые периодически появляются в небе над Нью-Джерси и Нью-Йорком, не представляется возможным. Тем не менее, военные заверяют, что БПЛА не представляют угрозы национальной и общественной безопасности.
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«Это зашло слишком далеко», — сказала губернатор.
Она призвала федеральные власти разобраться в происходящем, напомнив, что неизвестные БПЛА уже были замечены на текущей неделе в её штате, а также в соседнем Нью-Джерси. Хокул напомнила, что здесь находятся важные военные и инфраструктурные объекты, а также недвижимость избранного президента США Дональда Трампа.
В настоящее время американские правоохранители признают, что установить происхождение дронов размером с внедорожник, которые периодически появляются в небе над Нью-Джерси и Нью-Йорком, не представляется возможным. Тем не менее, военные заверяют, что БПЛА не представляют угрозы национальной и общественной безопасности.
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Александр Бойцов