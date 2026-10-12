Цветочные горшки спасли посетителей греческого ресторана от пьяного водителя
Пьяный водитель протаранил веранду ресторана в Греции
В греческом городе Салоники пьяный водитель протаранил веранду ресторана. В результате удара травмы получили трое посетителей, написала газета The Sun.
Очевидцы утверждают, что цветочные горшки, стоявшие вокруг террасы, смягчили удар и уберегли людей от куда более тяжёлых последствий. Этот момент в беседе с изданием отметил владелец заведения.
«Если бы у нас не было цветочных горшков, мы бы устроили похороны», — сказал он.Вместо того чтобы остановиться и оказать помощь, водитель после наезда начал сдавать назад, пытаясь скрыться. Однако разъярённые посетители не дали ему уехать: они заблокировали автомобиль и удерживали ситуацию под контролем до прибытия полиции.