Цветочные горшки спасли посетителей греческого ресторана от пьяного водителя

12 октября 2026, 06:46

Пьяный водитель протаранил веранду ресторана в Греции

Фото: iStock/Chalabala

В греческом городе Салоники пьяный водитель протаранил веранду ресторана. В результате удара травмы получили трое посетителей, написала газета The Sun.





Очевидцы утверждают, что цветочные горшки, стоявшие вокруг террасы, смягчили удар и уберегли людей от куда более тяжёлых последствий. Этот момент в беседе с изданием отметил владелец заведения.



«Если бы у нас не было цветочных горшков, мы бы устроили похороны», — сказал он.