Двух человек госпитализировали с рудников на Камчатке
Прокуратура Быстринского района проводит проверку в связи с получением травм двумя работниками предприятий золотодобывающей отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Инциденты произошли 10 октября. В первом случае 43‑летний мужчина, находясь на производственном участке, оступился и упал с 12‑метровой высоты. Во втором — сотрудник другого предприятия поскользнулся на наледи прямо на территории месторождения.
В результате оба мужчины получили переломы бедренных костей. Сейчас они находятся в больнице. В рамках проверки прокуроры оценят, насколько работодатели соблюдали нормы законодательства об охране труда, обеспечивали безопасные условия работы и исполняли возложенные на них обязанности.
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