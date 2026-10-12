Двух человек госпитализировали с рудников на Камчатке

12 октября 2026, 05:32

Два человека пострадали на золотодобывающих предприятиях в Камчатском крае

Фото: iStock/Adam88xx

Прокуратура Быстринского района проводит проверку в связи с получением травм двумя работниками предприятий золотодобывающей отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.