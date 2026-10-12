Популярная фуд-блогер предсказала свою смерть в ДТП
Фуд‑блогер Эстер Мейнзиде (известная в сети как Big Esther) погибла в ДТП в Нигерии. Трагедия обрела особую драматичность из‑за её недавних слов.
Как сообщило издание Need To Know, всего за месяц до аварии девушка рассказывала подписчикам об опасениях за свою жизнь. Ей было страшно попасть в смертельное ДТП.
6 октября в пригороде Лагоса Эстер ехала в автобусе вместе с младшей сестрой, когда в транспорт врезался грузовик. Авария унесла жизни девяти человек — среди погибших трое мужчин и шесть женщин.
Подписчики обратили внимание на тревожный пост, который Эстер опубликовала 5 сентября. В нём она писала, что мысль о гибели в ДТП «в холодный день» кажется ей особенно ужасной.
Эстер Мейнзиде завоевала популярность благодаря увлечённости кулинарией. В своих публикациях она делилась рецептами любимых блюд. В Нигерии девушку считали восходящей звездой блогосферы.
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