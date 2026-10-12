Популярная фуд-блогер предсказала свою смерть в ДТП

12 октября 2026, 06:37

Блогер Мейнзиде погибла в ДТП после опасений за свою жизнь

Фото: iStock/conejota

Фуд‑блогер Эстер Мейнзиде (известная в сети как Big Esther) погибла в ДТП в Нигерии. Трагедия обрела особую драматичность из‑за её недавних слов.