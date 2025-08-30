У восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю. Об этом информирует Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Согласно оперативной обработке данных филиала, землетрясение было зафиксировано в 19:29 по московскому времени в пятницу, 29 августа. По местному времени это произошло в 01:29 в субботу, 30 августа.
Эпицентр землетрясения находился на восточном побережье острова Хонсю, в 31 километре юго-восточнее города Кесеннума. Интенсивность сотрясений в эпицентре была оценена как «очень сильная».
