В одном из уральских городов подростки устроили массовые разборки
В Челябинске полицейские выясняют обстоятельства массовой драки с участием около 20 подростков. Инцидент произошел вечером 18 октября возле подъезда дома, сообщает издание 74.RU, опубликовавшее видеозапись потасовки.
По словам очевидцев, после начала драки на помощь избитым мальчикам прибежали их приятели. При этом упавших участников конфликта били ногами.
В пресс-службе городского управления МВД подтвердили, что на место выезжали сотрудники полиции. К настоящему времени нашли и опросили четверых предполагаемых участников конфликта.
Работа по выяснению причин и обстоятельств произошедшего продолжается. Личности фигурантов устанавливаются.
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