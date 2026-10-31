Уральские подростки дважды за десять дней «бомбанули» один и тот же салон красоты
В Екатеринбурге салон красоты подвергся повторному нападению банды подростков за десять дней. Злоумышленники выбили входную дверь и взломали кассу, сообщает E1.RU.
По словам хозяйки салона, происходящее она считает «беспределом». Первое нападение произошло 20 октября: тогда из кассы похитили 140 тысяч рублей, а также разбили стекла на дверях — ущерб оценивается примерно в 45 тысяч рублей.
Спустя десять дней подростки вновь ворвались в салон, однако денег в кассе не оказалось, поэтому они просто повредили двери. Полный размер ущерба устанавливается.
Владелица салона обратилась с заявлением в полицию. В УМВД по Екатеринбургу подтвердили факт обращения, отметив, что по указанному факту проводится проверка и принимаются меры к розыску подозреваемых.
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