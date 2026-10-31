Уральские подростки дважды за десять дней «бомбанули» один и тот же салон красоты

31 октября 2026, 21:39

В Екатеринбурге банда подростков в масках ограбила салон красоты, взломав кассу

Фото: istockphoto/blinow61

В Екатеринбурге салон красоты подвергся повторному нападению банды подростков за десять дней. Злоумышленники выбили входную дверь и взломали кассу, сообщает E1.RU.