В Москве подростки устроили штурм Москвы-Сити на электросамокатах
В Москве сотни подростков на электросамокатах приняли участие в опасном флешмобе под названием «Сходка Killstreet». Об этом 18 октября сообщил источник РЕН ТВ.
По словам собеседника, накануне вечером молодые люди проехались по проезжей части ТТК среди плотного потока машин. В анонсе мероприятия прописали правила участия: запрещалось обгонять администраторов, мешать пешеходам и провоцировать их, а скорость должна была держаться в пределах от 30 до 50 км/ч.
Колонна стартовала в Хамовниках, прошла через МГУ и «Авиапарк», а закончила путь в Москва-Сити. После этого в соцсетях подростки начали выкладывать видео и посты о том, что многих из них забрали в полицию.
По данным МВД, в отдел доставили 20 несовершеннолетних, на них составили девять протоколов, еще 20 протоколов оформили в отношении их родителей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: