В Москве подростки устроили штурм Москвы-Сити на электросамокатах

18 октября 2026, 19:04

В Москве полиция задержала 20 подростков после флешмаба на электросамокатах

Фото: istockphoto/Wpadington

В Москве сотни подростков на электросамокатах приняли участие в опасном флешмобе под названием «Сходка Killstreet». Об этом 18 октября сообщил источник РЕН ТВ.