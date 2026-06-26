Тульские таможенники нашли 123 предмета с нацистской символикой* в посылке из Германии
Сотрудники Тульской таможни нашли 123 предмета с нацистской символикой*, датированные 1930-1940 годами, в посылке из Германии. Их заказал через интернет 55-летний житель Тулы для личной коллекции. Об этом сообщили в пресс-службе Тульской таможни.
В процессе проверки международных почтовых отправлений на таможне среди множества открыток, альбома для марок и конвертов были обнаружены почтовые карточки с нацистской символикой*, включая свастику, имперского орла и изображение Гитлера.
В связи с этим незаконным ввозом было возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП РФ (нарушение запретов и ограничений). На судебном заседании нарушитель признал свою вину. В качестве наказания ему был назначен штраф с конфискацией товара.
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