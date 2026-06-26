Тульские таможенники нашли 123 предмета с нацистской символикой* в посылке из Германии

26 июня 2026, 11:20

Тульские таможенники нашли 123 предмета с нацистской символикой* в посылке

Фото: пресс-служба Тульской таможни

Сотрудники Тульской таможни нашли 123 предмета с нацистской символикой*, датированные 1930-1940 годами, в посылке из Германии. Их заказал через интернет 55-летний житель Тулы для личной коллекции. Об этом сообщили в пресс-службе Тульской таможни.