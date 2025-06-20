В США женщина пошла к врачу и генетически оказалась мужчиной
27-летняя Сиэра Арена из штата Кентукки поделилась своей уникальной жизненной историей рассказав о том, как она узнала о своей интерсекс-идентичности. Об этом пишет Daily Mail.
В детстве Сиэра не испытывала сомнений в своем поле и считала себя обычной девочкой. Однако в 16 лет она начала замечать, что отличается от сверстниц: у нее не было месячных, и проявлялись симптомы, характерные для менопаузы.
Обратившись к врачу, Арена узнала шокирующую правду: генетически она является мужчиной с мужским набором хромосом XY. Несмотря на то, что внешне она родилась женщиной, ее яичники развиваются неправильно, что приводит к невозможности достичь половой зрелости.
Сиэра отметила, что обсуждает свою особенность на свиданиях только в контексте вопросов о детях, чтобы сразу обозначить потенциальным партнерам проблему бесплодия. Ранее она испытывала стыд из-за своей идентичности, но сейчас стремится открыто говорить об этом, чтобы повысить осведомленность о интерсекс-людях и их опыте.
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