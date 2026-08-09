Турагент из Казахстана обманула россиян на миллионы рублей
Турагент из Казахстана Индира Абдикаримова могла обмануть около сотни туристов, которым предлагала поездки на концерты популярных K-pop-исполнителей. Среди пострадавших оказались и десятки россиян.
Как выяснил SHOT, в социальных сетях Абдикаримова активно рекламировала так называемые «авторские туры» по странам Азии. В частности, она предлагала отправиться в Пусан на концерт BTS, который прошел 12–13 июня.
Стоимость такой поездки составляла 167 тысяч рублей. За эти деньги туристам обещали перелет туда и обратно, проживание в хорошем отеле и, конечно, настоящий билет на концерт.
Предложение оказалось достаточно привлекательным, и путевки приобрели около 100 человек из разных стран. Среди них были десятки граждан России. Однако после оплаты туристы начали сталкиваться с неожиданными проблемами. Некоторые покупатели утверждают, что вместо обещанного путешествия получили фальшивые билеты, а с гостиницами и обратными перелетами также возникли проблемы.
Причем, судя по рассказам пострадавших, история с BTS могла быть далеко не первой. Ранее Абдикаримова якобы продавала похожие туры на концерты BLACKPINK. Туристы прилетали в Гонконг, но уже на месте выясняли, что гостиницы на их имена не забронированы, билеты на концерт оказались ненастоящими, а обратных авиабилетов также не было.
По словам клиентов, после первых жалоб турагент обещала разобраться в ситуации и вернуть деньги. Однако спустя некоторое время, утверждают туристы, она перестала выходить на связь. Некоторых недовольных клиентов Абдикаримова якобы даже заблокировала в соцсетях, чтобы они не могли задавать вопросы и писать негативные комментарии.
В случае с поездками на BTS ситуация, по словам пострадавших, повторилась. Люди пытались добиться возврата денег, но далеко не всем удалось это сделать. Предварительно, общий ущерб от деятельности турагента может составлять более 3,5 млн рублей, из которых около 2 млн рублей приходится на российских клиентов. При этом некоторым покупателям деньги все же вернули — речь в основном идет о местных блогерах.
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