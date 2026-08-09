Турагент из Казахстана обманула россиян на миллионы рублей

09 августа 2026, 13:01

Турагент обманула россиян на миллионы рублей, продавая фейковые билеты на BTS

Фото: Istock / Zoran Jesic

Турагент из Казахстана Индира Абдикаримова могла обмануть около сотни туристов, которым предлагала поездки на концерты популярных K-pop-исполнителей. Среди пострадавших оказались и десятки россиян.