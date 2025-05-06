Турецкая разведка предотвратила отправку 1300 заминированных пейджеров в Ливан

В Мариинске сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, который устроил погром на кладбище. Как сообщили в МВД по Кузбассу, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения повредил могилу своей знакомой — разбросал цветы и испортил фотографию на надгробии, передает «Сiбдепо».