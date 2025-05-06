Турецкая разведка предотвратила отправку 1300 заминированных пейджеров в Ливан

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В сентябре 2024 года Национальное управление разведки Турции (MİT) успешно предотвратило отправку в Ливан груза с 1300 заминированными пейджерами, сообщает турецкая газета Sabah.
По информации издания, разведка получила сведения о партии пейджеров, которая должна была прибыть в Стамбул из Гонконга 16 сентября. Груз весом 850 килограммов был задекларирован как «кухонный комбайн» и планировался к отправке в Ливан 27 сентября.
Однако саперы аэропорта Стамбула провели проверку и обнаружили, что в коробках находились пейджеры бренда Gold Apollo с зарядными устройствами, а также зарядки для ноутбуков и аккумуляторы.
Груз был передан на экспертизу криминалистам, которые подтвердили наличие взрывных устройств, аналогичных тем, что ранее взорвались в результате операций Израиля против движения «Хезболлах».
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Однако саперы аэропорта Стамбула провели проверку и обнаружили, что в коробках находились пейджеры бренда Gold Apollo с зарядными устройствами, а также зарядки для ноутбуков и аккумуляторы.
Груз был передан на экспертизу криминалистам, которые подтвердили наличие взрывных устройств, аналогичных тем, что ранее взорвались в результате операций Израиля против движения «Хезболлах».
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Дарья Осипова