ВКС РФ атаковали перешедших в наступление сирийских боевиков

Фото: iStock/ Olena Bartienieva
Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили не менее 200 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра»* и других группировок, которые в течение дня совершали нападения на сирийские провинции Алеппо и Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сириикапитан 1-го ранга Олег Игнасюк, пишет ТАСС.
Игнасюк также заявил, что поддержка Сирийской арабской армии позволяет российским воздушно-космическим силам наносить удары по незаконным группировкам, контрольно-пропускным пунктам, складам, технике и боеприпасам, артиллерийским позициям террористов.
Ранее сирийские боевики из числа вооруженных оппозиционных сил в провинциях Идлиб и Хана заявили выходе из Алеппо.
Читайте также:
У сирийских военных массово взрываются пейджеры и рации
Не менее 400 боевиков ликвидированы за сутки при участии ВКС РФ в Сирии
Силовики ликвидировали двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ в Анкаре
* запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов