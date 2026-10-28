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Москвич брызнул пекарю в лицо газовым баллончиком ради печенья, форели и сырков

В Москве мужчина напал на сотрудницу пекарни ради продуктов
Фото: Istock/WS Studio

В Москве посетитель пекарни распылил газовый баллончик в лицо сотруднице, а затем забрал продукты и скрылся. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Чрезвычайное происшествие случилось на Рязанском проспекте. В список похищенного вошли два сырка, шесть кусков форели, печенье, масло, колбаса и круассан. Пострадавшая получила химический ожог глаза, лица и головы — медики госпитализировали её в больницу.

Позже полицейские задержали подозреваемого — 29-летнего мужчину. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к ответственности за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Правоохранители продолжают проверку по факту нападения.

До этого сообщалось об инциденте на Алтае. Там женщина вызвала полицию и пожарных, чтобы выпить с сотрудниками.

Ольга Щелокова

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