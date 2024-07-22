Тургруппу с 10 подростками ищут в Северной Осетии — МЧС

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Тургруппу из 12 человек, включая десятерых подростков, ищут в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Уточняется, что детей в возрасте от 14 до 17 лет сопровождали двое взрослых. Пропавшие туристы вышли на маршрут в минувшую субботу, 20 июля.
«На помощь заблудившимся туристам выдвинулись две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-Спасательного Отряда МЧС России, всего восемь специалистов и две единицы техники», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что рязанские спасатели локализовали возгорание прессованной макулатуры на улице Связи. Информации о пострадавших не поступало. Как сообщал корреспондент РИА Новости, столб дыма было видно по соседству с Рязанью в областном районе.
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