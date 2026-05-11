Турист бросал камни в редкого тюленя-монаха на Гавайях

11 мая 2026, 12:23

Мужчина, находившийся на пляже, увидел в воде тюленя-монаха и начал забрасывать животное камнями. Инцидент произошел в городе Лахайна (остров Мауи, Гавайи, США), пишет Hawaii News.





Несмотря на попытки очевидцев остановить его, турист не реагировал на замечания. Видеозапись происшествия, опубликованная в соцсетях, вызвала широкий общественный резонанс. Мэр округа Мауи Ричард Биссен назвал поступок живодера отвратительным и пообещал привлечь его к ответственности.



Федеральные власти США уже инициировали уголовное расследование. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.



Тюлень-монах — редчайший вид, обитающий только на Гавайях. Его популяция насчитывает всего около 1,6 тысячи особей.



