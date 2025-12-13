Исчезнувшая в горной тайге семья Усольцевых могла стать жертвой преступления
Семья Усольцевых, исчезнувшая в горной тайге в Красноярском крае, могла стать жертвой преступления. Об этом сообщил ТАСС руководитель ГСУ СК РФ по краю и Хакасии Алексей Еремин.
Он уточнил, что приоритетной пока остается версия о несчастном случае. Вероятнее всего, Усольцевы столкнулись с сильными морозами и погибли от холода. Однако следователи отрабатывают все возможные сценарии, включая криминальный.
Расследование уголовного дела об исчезновении семьи Усольцевых находится в активной фазе. В его рамках реализуется широкий комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Ключевое внимание на текущем этапе уделяется опросу свидетелей, располагающих какой-либо информацией.
Напомним, что 28 сентября семья Усольцевых — Ирина, Сергей, их пятилетняя дочь Арина и одиннадцатилетний корги — отправились в поход. Последний раз их видели на пути к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края, где густые леса и резкие перепады высот.
Сегодня поисковая операция находится в вынужденной паузе, а следов семьи по-прежнему нет. Версии варьируются от трагического несчастного случая до тщательно подготовленного побега за границу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».