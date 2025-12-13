Пережившая клиническую смерть женщина увидела рай и ад и рассказала об их запахе

13 декабря 2025, 03:06

Mirror: Женщина умерла на 11 минут и описала незабываемые запахи рая и ада

Фото: iStock/hxdbzxy

Женщина, пережившая клиническую смерть, утверждает, что побывала и в раю, и в аду. Более того, она «навсегда запомнила» запахи этих мест. Об этом пишет газета Mirror.





68-летняя Шарлотта Холмс попала в больницу после того, как на приеме у кардиолога ее давление резко подскочило до критических значений. Врачи зафиксировали остановку сердца женщины на 11 минут.



По словам Холмс, в этот период времени она почувствовала, как отделилась от своего тела. Она наблюдала за действиями медиков и видела рядом мужа.



