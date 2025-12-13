Пережившая клиническую смерть женщина увидела рай и ад и рассказала об их запахе
Mirror: Женщина умерла на 11 минут и описала незабываемые запахи рая и ада
Женщина, пережившая клиническую смерть, утверждает, что побывала и в раю, и в аду. Более того, она «навсегда запомнила» запахи этих мест. Об этом пишет газета Mirror.
68-летняя Шарлотта Холмс попала в больницу после того, как на приеме у кардиолога ее давление резко подскочило до критических значений. Врачи зафиксировали остановку сердца женщины на 11 минут.
По словам Холмс, в этот период времени она почувствовала, как отделилась от своего тела. Она наблюдала за действиями медиков и видела рядом мужа.
Голодный красноярец-рецидивист украл суши из кафе и убежал
После Шарлотта очутилась в раю, окруженная ароматным благоуханием цветов. Она услышала прекрасную музыку, а также встретила близких и увидела Бога.
Однако затем «высшие силы» показали пациентке ад. Контраст был ужасающим: вместо цветочного запаха ее встретил смрад гниющей плоти, который сопровождали отчаянные крики.
Ранее «Радио 1» передавало, что в США местная жительница трижды пережила клиническую смерть. Она объяснила, что в каждом из эпизодов переходила в иное состояние, где её встречали потусторонние существа, и в результате вернулась в мир живых с «посланием с того света».