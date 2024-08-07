Туристка пожаловалась на отдых в Анапе

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Туристка рассказала об отдыхе в Анапе, отметив «космические цены» за билеты и огромное количество людей на пляже.
При этом она добавила, что цены на поезд хотя и высокие, но такая ситуация обычное дело для этого направления отдыха в такое время.
Ранее сообщалось, что российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты.
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«Такие цены всегда были: 70, 80, 90 тыс. рублей. Просто это места за тарифы люкс, так как обычные билеты быстро раскупают. В этом году и правда очень много людей приехали отдыхать. В Анапе, конечно, подорожало, но не как в Турции какой-нибудь. На пляж выйти невозможно, очень много людей. Лечь невозможно, плавать негде. Поэтому и билеты такие дорогие», — поделилась в беседе с NEWS.ru женщина.
Ранее сообщалось, что российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты.
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Мелисса Тимофеева