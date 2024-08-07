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Туристка пожаловалась на отдых в Анапе

07 августа 2024, 20:15
Фото: iStock/SergeyChayko

Фото: iStock/SergeyChayko

Туристка рассказала об отдыхе в Анапе, отметив «космические цены» за билеты и огромное количество людей на пляже.
При этом она добавила, что цены на поезд хотя и высокие, но такая ситуация обычное дело для этого направления отдыха в такое время.

«Такие цены всегда были: 70, 80, 90 тыс. рублей. Просто это места за тарифы люкс, так как обычные билеты быстро раскупают. В этом году и правда очень много людей приехали отдыхать. В Анапе, конечно, подорожало, но не как в Турции какой-нибудь. На пляж выйти невозможно, очень много людей. Лечь невозможно, плавать негде. Поэтому и билеты такие дорогие», — поделилась в беседе с NEWS.ru женщина.



Ранее сообщалось, что российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты.

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«МК»: стоимость билетов из Анапы достигает 73,5 тысячи рублей с человека
07 августа 2024, 15:26

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Уточняется, что из-за сложившейся ситуации многие отдыхающие не могут вернуться домой. В этом месяце доступны только дорогие стыковочные рейсы. Стоимость поездки составляет свыше 70 тысяч рублей с человека.

Согласно информации источника, в свободной продаже остались лишь билеты для домашних животных по 2,6 тыс. рублей, при условии, что питомцы путешествуют без хозяина.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников заявил, что отдых в Турции зачастую дешевле, чем на российских курортах в силу нескольких причин. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Депутат Чаплин заявил о самом популярном виде летнего отдыха у россиян
06 августа 2024, 20:07

Фото: iStock/Mkovalevskaya

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что большинство россиян предпочитает проводить летний отдых на даче.
«Исследование показало, что более 60% опрошенных выбирают отдых на даче, предпочитая его заграничным поездкам и отелям. Наиболее привлекательными аспектами дачного отдыха россияне считают возможность провести время с семьей и друзьями, наслаждение природой и участие в активностях на свежем воздухе, таких как барбекю, рыбалка и пикники», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.

По его словам, преимущество дачного отдыха перед заграничным в том, что на своём собственном участке можно позволить себе больший комфорт, разнообразие и свободу.

Ранее сообщалось, что в Турции обсуждают возможность отмены системы услуг для туристов «все включено» из-за возникновения новых проблем.

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В турецких отелях захотели отменить систему all inclusive
Hrriyet: в турецких отелях опять хотят отменить all inclusive
06 августа 2024, 12:34

Фото: iStock/dim0n

В Турции обсуждают возможность отмены системы услуг для туристов «все включено» из-за возникновения новых проблем. Об этом пишет местная газета Hürriyet.
Ранее представители турецкого турбизнеса уже просили пересмотреть формат услуг по системе «все включено» в отелях.

«Система "все включено" стала очень важным выходом для нашего туризма, который много лет находился в процессе развития и прорыва. Успехи, которые мы достигли, конечно, неоспоримы. Однако в новом процессе, который мы переживаем спустя много лет, это должно обсуждаться», — цитирует газета слова эксперта в туристической области Зафера Алкая.

По его словам, настаивание на такой системе может привести к новым проблемам. Сейчас уже нет необходимости рассматривать отмену системы «все включено» в качестве запретной темы, считает Алкай.

Автор статьи отмечает, что владельцы отелей уже на протяжении многих лет жалуются на систему «все включено».

При этом советник мэра Антальи по туризму Осман Айык в интервью РИА Новости ранее сообщал, что турецкие отели вряд ли смогут полностью отказаться от системы all inclusive, однако возможны разные варианты, исходя из предпочтений туристов.

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Турэксперт Сапронова назвала три основных плюса планирования отдыха осенью
05 августа 2024, 19:02

Фото: iStock/franz12

Эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова заявила, что планирование осеннего отдыха имеет как минимум три явных плюса.
По её словам, к ним относятся более выгодные раннее бронирование и план поездки, отсутствие акклиматизации, меньшее число отдыхающих, а также большее число направлений путешествий.

«Если есть сомнения, а также сложности в планировании тура, помогут рекомендации проверенного турагентства. Лучше не искать на просторах интернета пусть приятные по цене, но непроверенные варианты отдыха. Тогда правильный подход к планированию отдыха сделает его максимально интересным, в рамках намеченного бюджета и без лишних разочарований», — добавила в беседе с RuNews24.ru Сапронова.

До этого сообщалось, что 13 регионов получат дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха.

«Правительство продолжает поддерживать развитие инфраструктуры для детского отдыха. Все больше регионов подключается к программе по созданию инфраструктуры для детского летнего отдыха. Уже введены в эксплуатацию 150 новых корпусов более чем на 100 тыс. мест», – приводит АГН «Москва» сообщение правительства РФ.

Ранее исследование Купибилет показало, что меньше всего россиян интересуют путешествия в Магаданскую область и Карачаево-Черкесскую Республику.

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Исследование: В России низкий спрос на путешествия в Магаданскую область и КЧР
01 августа 2024, 20:46

Фото: iStock/Julia Neroznak

Исследование Купибилет показало, что меньше всего россиян интересуют путешествия в Магаданскую область и Карачаево-Черкесскую Республику.
При этом наиболее популярными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, а также Краснодарский край и Нижегородская область.

«Востребованность направлений отражается и на ценообразовании. Так, перелет из центральной части России по ходовому маршруту в среднем обойдется вам в 7 тыс. руб., по неходовому — в два раза выше и составит порядка 15 тыс. рублей», — отметила в беседе с Газета.ру директор по маркетингу компании Екатерина Долгих.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что включение Венгрией россиян в программу «Национальная карта» с упрощённым въездом в страну не повлияет сильно туристов.

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#отдых
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Турэксперт Мкртчян объяснил упрощение въезда в Венгрию для россиян
31 июля 2024, 15:45

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что включение Венгрией россиян в программу «Национальная карта» с упрощённым въездом в страну не повлияет сильно туристов.
По его словам, такая мера направлена, в первую очередь, на людей, посещающих страну по служебным целям.

«Упрощение въезда относится в первую очередь к служебным и бизнес-командировкам. Поэтому никакого облегчения для туристов в этой истории не предвидится. Туризм в Венгрию абсолютно непопулярен, потому что туда нет прямых рейсов. Билеты Москва-Стамбул-Будапешт стоят порядка 120 тыс. рублей на одного. Если это семья из трех человек, выходит очень дорого», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Мкртчян.

До этого российская туристка, отдыхающая на острове Маргарита в Венесуэле, рассказала о местной обстановке. В беседе с RT девушка отметила, что вокруг всё спокойно, жизнь в стране идёт своим чередом. По её словам, туристам разрешают выходить из отелей в течение дня, но после шести вечера с территории почти не выпускают, так как на улицах острова не совсем безопасно.

Ранее сообщалось, что на Тенерифе в Испании 22-летний турист из Великобритании получил ножевое ранение в живот.

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В Аргентине появилась «маленькая Россия»
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Россиянам рассказали, сколько стоит отдых в странах Латинской Америки
АТОР: отдых в странах Латинской Америки обойдется в 350 тысяч рублей
31 июля 2024, 11:34

Фото: iStock/igoriss

Россиянам предложили заменить отдых в люксовой Турции поездками в страны Латинской Америки. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно данным ассоциации, цена туров зависит от наполненности экскурсионной программы. Отмечается, что комбинированный тур Бразилия — Аргентина вместе с перелетом обойдется российским туристам от 350 тысяч рублей на человека.

По словам экспертов, по стоимости это даже меньше, чем недельный отдых в люксовом отеле в Турции или Дубае, при этом набор впечатлений и эмоций будет гораздо больше.

Ранее пресс-служба ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщила, что фиксируется рост спроса у россиян на туры в Грецию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Отельер Колесников назвал основные факторы
30 июля 2024, 20:01

Фото: iStock/Neurobite

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников заявил, что отдых в Турции зачастую дешевле, чем на российских курортах в силу нескольких причин.
Первая из них заключается в том, что в Турции намного больше крупных отелей и гостиничных комплексов, которым несложно удерживать низкие цены.

«Турецкие отели, как правило, очень большие, а экономика отелей с большим номерным фондом намного лучше, чем экономика маленьких отелей. В Турции отели по 500-800 номеров не являются каким-то исключением, а у нас гостиница больше 100 номеров уже считается серьёзным большим комплексом. На маленьких объектах цена не может быть низкой, даже если этот объект не является высокой категорией», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Колесников.

Вторая причина, по его словам, такой ситуации кроется в том, что у турецких отелей намного больше конкуренция, чем у российских. В Турции, кроме всего прочего, пытаются бороться и за европейского потребителя, а потому стараются делать цены более выгодными, считает эксперт.

Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что одним из лучших направлений отдыха в бархатный сезон является Турция.

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Турэксперт Ансталь рекомендовала отдых в Турции и Египте
29 июля 2024, 19:14

Фото: iStock/Ultima_Gaina

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что одним из лучших направлений отдыха в бархатный сезон является Турция.
Она пояснила, что в это время в стране жара ослабевает, а туристов становится меньше.

«В сентябре также достаточно комфортно в Египте. Ещё можно рассмотреть Мальдивы, но в этот период погода там может подпортить отдых. На островах тропический климат, а значит может продолжаться сезон дождей. При этом в начале осени Мальдивы предлагают более приемлемые цены», — добавила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее пресс-служба ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщила, что фиксируется рост спроса у россиян на туры в Грецию.

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