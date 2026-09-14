Турист из Москвы, которого искали несколько дней, разбился насмерть в горах Сочи
В горах Сочи погиб 27-летний Макарий из Москвы. По информации Telegram-канала SHOT, 2 сентября он отправился в семидневный одиночный поход от каньона Псахо в сторону села Воронцовка и пропал.
Завершить маршрут Макарий планировал 9 сентября у тисо-самшитовой рощи в Хосте. Однако в назначенный день путешественник не вышел на связь. На следующее утро родные забили тревогу и начали поиски.
Парня разыскивали две группы спасателей. Они обследовали огромный горно-лесной массив между каньоном Псахо, Воронцовкой, ущельем Ахцу и рощей. Поиски осложняли большая территория, крутые склоны и множество диких троп.
Спустя несколько дней поисков тело москвича нашли возле каньона. Во время похода он сорвался с обрыва и разбился. Отмечается, что перед выходом турист записал последнее видео. Макарий часто ходил в горы и жил на Красной Поляне. Всё лето парень исследовал местные ущелья и каньоны. В августе он уже бывал на Псахо, поэтому хорошо знал этот район.
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