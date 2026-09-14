Турист из Москвы, которого искали несколько дней, разбился насмерть в горах Сочи

14 сентября 2026, 12:35

Фото: Istock/Dmitry Bezrukov

В горах Сочи погиб 27-летний Макарий из Москвы. По информации Telegram-канала SHOT, 2 сентября он отправился в семидневный одиночный поход от каньона Псахо в сторону села Воронцовка и пропал.