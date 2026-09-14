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На трассе в Подмосковье лось выбежал на дорогу и спровоцировал массовое ДТП

Фото: Istock/steverts

На трассе М-12 в Подмосковье произошло ДТП с участием лося. Подробности приводит Telegram-канал Baza.



Сохатый выбежал из леса, перемахнул через отбойник и бросился под колёса едущего легкового автомобиля.

В машине ехала молодая пара. От сильного удара животное погибло на месте, а его тушу отбросило на десяток метров. Отпавшие рога пробили салон и чудом не задели водителя и пассажирку.

Следом на труп лося, который лежал на дороге, наехала вторая машина. Она перевернулась. По словам пострадавших, они отделались испугом, серьёзных травм нет. А вот автомобиль, который принял удар лесного великана, ждёт долгий и дорогостоящий ремонт.

До этого сообщалось о похожем инциденте в Ленобласти. Там лось спровоцировал массовую аварию с перекрытием трассы.

Ольга Щелокова

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