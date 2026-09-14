В Хакасии при пожаре в гостевом домике погибла восьмилетняя девочка
В Хакасии при пожаре в гостевом домике погибла восьмилетняя девочка. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По предварительным сведениям, 12 сентября супруги с детьми приехали в село Усть-Абаканского района, чтобы поздравить знакомого с днём рождения. Семья остановилась в гостевом домике, где работала тепловая пушка. Ночью начался пожар.
Супруги и младшая дочь смогли выбраться самостоятельно, старшую девочку спасти не удалось. Взрослых и ребёнка с ожогами разной степени тяжести увезли в больницу. Врачи оказывают им необходимую помощь. Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства происшествия уточняются.
До этого сообщалось о трагедии в Нефтекамске. Там пожар в жилом доме унёс жизни троих детей.
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