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В Хакасии при пожаре в гостевом домике погибла восьмилетняя девочка

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Хакасии при пожаре в гостевом домике погибла восьмилетняя девочка. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.



По предварительным сведениям, 12 сентября супруги с детьми приехали в село Усть-Абаканского района, чтобы поздравить знакомого с днём рождения. Семья остановилась в гостевом домике, где работала тепловая пушка. Ночью начался пожар.

Супруги и младшая дочь смогли выбраться самостоятельно, старшую девочку спасти не удалось. Взрослых и ребёнка с ожогами разной степени тяжести увезли в больницу. Врачи оказывают им необходимую помощь. Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства происшествия уточняются.

До этого сообщалось о трагедии в Нефтекамске. Там пожар в жилом доме унёс жизни троих детей.

Ольга Щелокова

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