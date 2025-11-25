SHOT: пиявки впились в ноги девушки из России во время прогулки на Шри-Ланке
Пиявки впились в ноги туристки из России до крови на Шри-Ланке. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
В тот день девушка гуляла по лесу. В какой-то момент она заметила в своей сандалии червяка, но не смогла его вытряхнуть. Тогда туристка, не придав этому значения, сняла обувь и пошла босиком.
Позже она обнаружила на ноге кровь и несколько присосавшихся к ней пиявок. Россиянка сильно испугалась, сняла все на видео и обратилась за помощью к местным жителям. Специалисты рекомендуют для прогулки по лесам Шри-Ланки надевать высокую обувь, носки и штаны с резинками, которые плотно прилегают к щиколоткам.
Ранее сообщалось, что 60-летняя туристка из России едва не попрощалась с жизнью после встречи с ядовитой медузой на пляже в Дубае.
