В Сургуте двое мужчин избили и ограбили парня за близкое общение с несовершеннолетней

29 июля 2025, 11:14

Двоих жителей Сургута, избивших молодого парня, задержали

Фото: Istock/mrohana

В Сургуте сотрудники полиции задержали подозреваемых в грабеже и избиении. Подробности сообщает УМВД России по ХМАО-Югре.