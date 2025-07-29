В Сургуте двое мужчин избили и ограбили парня за близкое общение с несовершеннолетней
В Сургуте сотрудники полиции задержали подозреваемых в грабеже и избиении. Подробности сообщает УМВД России по ХМАО-Югре.
По предоставленным данным, в отделение полиции обратился 23-летний молодой человек, который сообщил, что его избили и ограбили. Полицейские выяснили, что пострадавший познакомился с 16-летней девушкой и начал с ней общаться. Однако друзья старшей сестры девушки, узнав о её общении со взрослым мужчиной, решили разобраться с парнем.
Двое молодых людей, 1998 и 1999 годов рождения, пришли к потерпевшему «побеседовать». В ходе разговора они серьёзно избили заявителя, похитили у него два сотовых телефона, денежные средства и планшет.
Подозреваемых оперативно задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
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